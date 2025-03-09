Allegra Ensemble'dan Kadınlar Günü'ne Özel Konser

Allegra Ensemble, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde muhteşem bir konserle dinleyicileri buluşturdu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 00:36
Allegra Ensemble'dan Kadınlar Günü'ne Özel Konser

Dünya Müziği Allegra Ensemble ile Hayat Buldu

Dünya müziğinden farklı ezgileri yorumlayan Allegra Ensemble, İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına geliyor. Grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Konserin Açılışında Soprano Mehlika Karadeniz Bilgin

Opera Sahnesi'nde düzenlenen konser, grubun solisti ve Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı soprano Mehlika Karadeniz Bilgin tarafından Fransa'nın ünlü şarkıları arasında yer alan "Sous le ciel de Paris" ile "Padam Padam" şarkılarının seslendirilmesiyle başladı. Bilgin, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, Allegra Ensemble'nin 11. yılına girdiğini ve grubun ilk kez Opera Sahnesi'nde konser vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Farklı Dillerde Şarkılarla Renklenen Konser

Konserde, İspanyolca "Hijo de la luna", "Pequeno", Bulgarca "Devoiko", Çince "Ni ven vo ai" gibi farklı dillerde pek çok eser seslendirildi. Ayrıca, anonim türkülerden "Hey Gidi Karadeniz" ve "Gelevera Deresi" ile Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve Aşık Veli'nin "Nasip Olur Amasya'ya Varırsan" türküleri de dinleyicilerle buluştu.

Aşık Veysel'in Mektubuyla Duygu Dolu Anlar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1914'te Salih Bozok'a yazdığı mektupta Fransızca'dan çevirdiği "La Vie est Breve" şiirini Fikret Kızılok'un bestesiyle okuyan Allegra Ensemble, müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Allegra Ensemble'nin Kadın Sanatçıları

Osman İşmen'in müzik düzenlemeleriyle sahne alan Allegra Ensemble, soprano Mehlika Karadeniz Bilgin, kemanda Ümmiye Özdem ve Şenzelita Aykanat, viyolada Melda Sak, viyolonselde Şebnem Yıldırım Orhan, flüt-mandolin-vokalde Müjde Akden, piyanoda Gülriz Tunca ve perküsyonda Pınar Dursun Paksoy gibi 8 kadın sanatçıdan oluşuyor.

Dünya müziğinden farklı ezgileri yorumlayan ve İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra...

Dünya müziğinden farklı ezgileri yorumlayan ve İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra Ensemble, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" özel konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Dünya müziğinden farklı ezgileri yorumlayan ve İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra...

Dünya müziğinden farklı ezgileri yorumlayan ve İtalyanca "Neşeli Topluluk" anlamına gelen Allegra Ensemble, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" özel konseriyle sanatseverlerle buluştu.

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