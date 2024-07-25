Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Vakıfbank, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde cazip fiyatlarla bir müstakil evi satışa sunuyor. Bu fırsat, geniş bir yaşam alanı ve merkezi konumuyla dikkat çekiyor. İhaleye katılmak ve bu fırsattan yararlanmak için tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz.

TAŞINMAZIN GENEL ÖZELLİKLERİ



Vakıfbank'ın satışa sunduğu taşınmaz, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İstiklal Mahallesi'nde yer alıyor. Şehit Polis Murat Dayı Sokak'ta bulunan bu müstakil ev, 49 ada ve 5 parsel numarası ile kayıtlı olup, toplamda 141 m² yüzölçümüne sahiptir. İki katlı betonarme yapıya sahip olan ev, geniş avlusu ile de dikkat çekmektedir.





TEKNİK DETAYLAR

İhale No: 14678

Kategori: Konut

Konut Tipi: Müstakil Ev

İl: Kütahya

İlçe: Altıntaş

Semt: İstiklal

Adres: KÜTAHYA, ALTINTAŞ, İSTİKLAL MAH. ŞEHİT POLİS MURAT DAYI SOK. NO:2A

Pafta: 45-47-D-B

Ada: 49

Parsel: 5

Oda Sayısı: 3

Salon Sayısı: 1

Banyo Sayısı: 1

m²: 360

Krediye Uygunluk: Uygun değil

Isınma Tipi: Kat Kaloriferi

Kullanım Durumu: Dolu

Bina İnşa Yılı: 1972

Yapı Tipi: Betonarme

Yapının Durumu: İkinci El

Başlangıç Bedeli: 905.000 TL

Teminat Bedeli: 90.500 TL

Minimum Artış: 10.000 TL

İlgili Şube: Kütahya Şubesi

YAPI VE PROJE BİLGİLERİ





Altıntaş Belediyesi'nde yapılan incelemelere göre, bu taşınmaz zemin + 1 normal kat olarak inşa edilmiştir. Onaylı mimari proje kapsamında, taşınmazın zemin katında 1 adet 3+1 tipte mesken, 3 adet dükkan, 2 adet depo ve bina girişi hacimleri yer almaktadır. 1. katında ise 2 adet 3+1 tipte mesken bulunmaktadır. Yerinde yapılan incelemeler, zemin katta 2 adet dükkan, bina girişi ve merdiven kovasının bir kısmının bu parselde yer aldığını göstermektedir.





TAŞINMAZIN İÇ VE DIŞ ÖZELLİKLERİ

Zemin katta, rapora konu parsel kısmında 2 adet dükkan, bina girişi ve merdiven kovasının bir kısmı bulunmaktadır. Ayrıca, 1 adet dükkanın yarısı rapora konu parselin olduğu kısımda yer almakta olup, dükkanın ortadan ikiye bölme duvarı ile bölündüğü tespit edilmiştir.



Birinci katta yaklaşık 125 m² inşaat alanı bulunmakta olup, 1 adet 3+1 tipte mesken bulunmaktadır. Taşınmazın ayrıca kısmı bodrum katı girişine de sahip olduğu belirlenmiştir.



Taşınmazın yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır. Altıntaş Belediyesi İmar arşivinden alınan bilgilere göre, taşınmazın bulunduğu ada/parsel, belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer almakta olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında; Bitişik Nizam, 5 Kat, Hmax: 15,50 metre yapılaşma koşulları ile Konut + Ticaret (T2) Alanı içinde yer almaktadır.



İHALEYE KATILIM ŞARTLARI





Vakıfbank, gayrimenkulleri mevcut durumlarıyla satışa sunmaktadır. İhaleye katılmak isteyenler, E-ihale üzerinden teklif vererek, gayrimenkulü mevcut durumu ile (hasar, kusur ve ayıpları, hisse, kiracı, işgal, lojman tahsisi, vefa, şufa hakkı vb. hangi ad altında olursa olsun şahsi ve ayni şerhleri, sit, imar, ruhsat, iskân, konum, alan, tapu vb. bilgileri ile elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik borçları, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, aidat, ruhsat, iskan, altyapı, otopark ve diğer bilumum harçları, borçları, bilumum şerhler, ayıp, eksik vb. durumları ile) görmüş, gezmiş ve beğenmiş sayılacaklardır.

BAŞLANGIÇ VE TEMİNAT BEDELLERİ

Taşınmaz için belirlenen başlangıç bedeli 905.000 TL'dir. İhaleye katılım için gerekli teminat bedeli ise 90.500 TL olarak belirlenmiştir. İhale süreci boyunca minimum artış tutarı ise 10.000 TL'dir.