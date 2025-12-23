Alman Rahibe Erica Selke Liske Türkiye'den Kudüs'e Gazze Barışı İçin Yürüyor

Alman Rahibe Erica Selke Liske Türkiye'den Kudüs'e Yürüyor

Leipzig çıkışlı yürüyüşte Türkiye'de misafirperverlikle karşılandı

Alman Katolik Kilisesi'ne bağlı Frenciscans Talebeleri tarikatına mensup 60 yaşındaki Rahibe Erica Selke Liske, Almanya'nın Leipzig kentinden Kudüs'e, Gazze Barışı için yürüyüş başlattı.

Liske, Kapıkule sınır kapısından 1 hafta önce Türkiye'ye giriş yaptığını ve rotasını Türkiye ve Suriye üzerinden sürdüreceğini belirtti. Yol boyunca gündüzleri karayolu kenarlarında yürüdüğünü, geceleri ise yol üstündeki camilerin açık olan son cemaat kısımlarında konakladığını, Müslümanların kendisine çok iyi baktığını ve yiyecek ikram ettiklerini aktardı.

Yürüyüşü sırasında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Kalelim Akaryakıt İstasyonu'nda misafir edildi. Sırt çantasında kişisel eşyaları bulunan Liske, Almanca bilenlerle sohbet ediyor ve İngilizce "İman ve İslam" kitabını büyük bir samimiyetle kabul ettiğini söyledi.

Liske, daha önce de yürüyerek kutsal yolculuklar yaptığını; Almanya'dan Portekiz'deki Fatıma'ya uzanan bir yürüyüşünün olduğunu anlattı. Balkanlar'da güvenlik açısından sorun yaşamadığını, ancak Hırvatistan'ta telefonunu çaldırdığını kaydetti.

Rahibenin sözleri:

"Orta Çağ’da Hristiyanlara, kendi inanışlarındaki hac programını uygulamaları için bir kart veriliyordu. Bu kart, hac programlarını yürüyerek, bisikletle ve at sırtında gidenlere veriliyordu. Kiliselerden bu sertifika veriliyordu. İspanyadaki bir katedralden ben de yürüyerek hac görevini yapmaya ilişkin bir belge aldım. Şimdi ben de dünya barışı için Kudüs’e yürüyerek gidiyorum. Türkiye’de geçirdiğim sürede hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım. Türk köylerinde, misafirhanelerde de gece konaklıyorum. Lüleburgaz’da Sarıcaali köyünde çok büyük misafirperverlik gösterdiler. Köy evinde kaldım. Kırklareli Lüleburgaz’da bir akaryakıt istasyonunda müslümanlığı anlatan bir kitap hediye ettiler. Türk halkı çok sıcak kanlı, araba ile bırakmak istiyorlar. Ancak kabul edemiyorum. Çünkü Türkiye ve Suriye üzerinden yürüyerek Kudüs’e ulaşacağım. Hiçbir zaman kaygım yok. Hem hac vazifemi yürüyerek yapmış olacağım hem de dünya barışı için Kudüs’ten mesaj vereceğim."

Erica Selke Liske'nin yürüyüşü, bölgedeki farklı toplumların misafirperverliğine vurgu yaparken, Kudüs'e ulaşma hedefiyle uluslararası bir barış mesajı verme amacını taşıyor.

