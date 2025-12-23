DOLAR
42,82 -0,01%
EURO
50,62 -0,49%
ALTIN
6.176,11 -1,19%
BITCOIN
3.748.268,32 0,97%

Alman Rahibe Erica Selke Liske Türkiye'den Kudüs'e Gazze Barışı İçin Yürüyor

Alman Rahibe Erica Selke Liske, Leipzig'ten Kudüs'e Gazze barışı için Türkiye ve Suriye üzerinden yürüyüşe başladı; Lüleburgaz'da misafir edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:23
Alman Rahibe Erica Selke Liske Türkiye'den Kudüs'e Gazze Barışı İçin Yürüyor

Alman Rahibe Erica Selke Liske Türkiye'den Kudüs'e Yürüyor

Leipzig çıkışlı yürüyüşte Türkiye'de misafirperverlikle karşılandı

Alman Katolik Kilisesi'ne bağlı Frenciscans Talebeleri tarikatına mensup 60 yaşındaki Rahibe Erica Selke Liske, Almanya'nın Leipzig kentinden Kudüs'e, Gazze Barışı için yürüyüş başlattı.

Liske, Kapıkule sınır kapısından 1 hafta önce Türkiye'ye giriş yaptığını ve rotasını Türkiye ve Suriye üzerinden sürdüreceğini belirtti. Yol boyunca gündüzleri karayolu kenarlarında yürüdüğünü, geceleri ise yol üstündeki camilerin açık olan son cemaat kısımlarında konakladığını, Müslümanların kendisine çok iyi baktığını ve yiyecek ikram ettiklerini aktardı.

Yürüyüşü sırasında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Kalelim Akaryakıt İstasyonu'nda misafir edildi. Sırt çantasında kişisel eşyaları bulunan Liske, Almanca bilenlerle sohbet ediyor ve İngilizce "İman ve İslam" kitabını büyük bir samimiyetle kabul ettiğini söyledi.

Liske, daha önce de yürüyerek kutsal yolculuklar yaptığını; Almanya'dan Portekiz'deki Fatıma'ya uzanan bir yürüyüşünün olduğunu anlattı. Balkanlar'da güvenlik açısından sorun yaşamadığını, ancak Hırvatistan'ta telefonunu çaldırdığını kaydetti.

Rahibenin sözleri:

"Orta Çağ’da Hristiyanlara, kendi inanışlarındaki hac programını uygulamaları için bir kart veriliyordu. Bu kart, hac programlarını yürüyerek, bisikletle ve at sırtında gidenlere veriliyordu. Kiliselerden bu sertifika veriliyordu. İspanyadaki bir katedralden ben de yürüyerek hac görevini yapmaya ilişkin bir belge aldım. Şimdi ben de dünya barışı için Kudüs’e yürüyerek gidiyorum. Türkiye’de geçirdiğim sürede hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım. Türk köylerinde, misafirhanelerde de gece konaklıyorum. Lüleburgaz’da Sarıcaali köyünde çok büyük misafirperverlik gösterdiler. Köy evinde kaldım. Kırklareli Lüleburgaz’da bir akaryakıt istasyonunda müslümanlığı anlatan bir kitap hediye ettiler. Türk halkı çok sıcak kanlı, araba ile bırakmak istiyorlar. Ancak kabul edemiyorum. Çünkü Türkiye ve Suriye üzerinden yürüyerek Kudüs’e ulaşacağım. Hiçbir zaman kaygım yok. Hem hac vazifemi yürüyerek yapmış olacağım hem de dünya barışı için Kudüs’ten mesaj vereceğim."

Erica Selke Liske'nin yürüyüşü, bölgedeki farklı toplumların misafirperverliğine vurgu yaparken, Kudüs'e ulaşma hedefiyle uluslararası bir barış mesajı verme amacını taşıyor.

ALMANYA'NIN LEİPZİG ŞEHRİNDEN BAŞLADIĞI GAZZE'YE BARIŞ YÜRÜYÜŞÜNÜ KUDÜS'E KADAR SÜRDÜRMEYİ...

ALMANYA'NIN LEİPZİG ŞEHRİNDEN BAŞLADIĞI GAZZE'YE BARIŞ YÜRÜYÜŞÜNÜ KUDÜS'E KADAR SÜRDÜRMEYİ PLANLAYAN RAHİBE ERİCA SELKE LİSKE, KIRKLARELİ'NDEN İSTANBUL'A DOĞRU YÜRÜYEREK GELİYO.

TÜRKİYE'DE GÜNDÜZLERİ KARAYOLU KENARINDA YÜRÜYEREK KUDÜS'E GİTMEK İÇİN YOL ALDIĞINI BELİRTEN ERİCA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yağmurluk ve Şemsiye Satışları Artıyor
2
Kapalı Çarşı’da Harput Musikisiyle Nostalji Canlanıyor
3
Vezirköprü'de Otopark ve Meydan Projesi Başlıyor
4
Alman Rahibe Erica Selke Liske Türkiye'den Kudüs'e Gazze Barışı İçin Yürüyor
5
Koyunlarına Antrenörlük Yapan Emekli Erol Önal
6
Mersin'de Yıkım Mağduriyeti: Hamidiye'de Aileler Sokakta
7
Yozgat'ta Emekli Erol Önal Koyunlarına Antrenörlük Yapıyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi