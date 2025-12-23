Kapalı Çarşı’da Harput Musikisiyle Nostalji Canlanıyor

Yüz yıllık tarihiyle şehir ticaretinin nabzının attığı Kapalı Çarşı’da yankılanan Harput Musikisi, hem esnaf hem de alışveriş yapan konuklardan yoğun ilgi görüyor. Elazığ Belediyesi tarafından çarşıya kurulan ses sistemiyle yapılan mahalli müzik yayınları, bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu canlı tutma çabasının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın göreve geldiği ilk dönemde öncelik verdiği alanlardan biri olan Tarihi Kapalı Çarşı, gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ve tek tip tabela uygulamasıyla özgün bir kimliğe kavuşturulmuştu. Bu çalışmalar sayesinde çarşı hem estetik bir görünüme kavuştu hem de tarihi dokusu korunarak modern bir yapıya büründü.

Esnaf ve Ziyaretçi Memnuniyeti

Son olarak hayata geçirilen mahalli müzik yayını uygulaması, Kapalı Çarşı’ya apayrı bir renk kattı. Harput musikisinin birbirinden özel ezgilerinin çarşı içinde yankılanması, alışveriş yapan vatandaşlara nostaljik ve keyifli anlar yaşatırken, esnaf tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Elazığ Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Hasbi Yargıç Demir uygulamaya ilişkin şunları söyledi: "Çarşımız özellikle dışardan gelen konuklarımızdan büyük beğeni topluyor. Çarşımız eskiye göre adeta level atladı. Başlatılan mahalli müzik çalınması uygulaması dışardan gelen konuklardan ilgi görüyor. Büyük ölçüde mahalli müziğimiz çalınıyor, bazen istek parçaları da çalınıyor, aynı zamanda anons sistemi olarak da kullanılıyor. Şahin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz"

Çarşı esnafından Faruk Çelik yaklaşık 20 yıldır tarihi çarşıda esnaflık yaptığını belirterek, tarihi çarşıdaki değişimden ve başlatılan uygulamadan hem kendilerinin hem de konukların memnun olduklarını ifade etti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Levent Çelik ise üç kuşaktır çarşıda esnaflık yaptıklarını anlatarak: "Eskiden çatımız akıyordu, sıkıntılarımız vardı. Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çatı tadilatı, tek tip cephe giydirme gibi çalışmalardan çok memnunuz. Başlatılan mahalli müzik uygulaması da bir nostalji havası oluşturuyor. Şehir dışından yurt dışından gelen konuklarımız var, onlarda bu ortamdan memnun oluyorlar. Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Restorasyon çalışmaları, tek tip tabela uygulaması ve mahalli müzik yayını bir araya gelerek Kapalı Çarşı’yı hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için daha cazip ve kültürel açıdan zengin bir mekân haline getiriyor.

