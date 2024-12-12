Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Gaziantep'te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali ¡özel bir gala ve ödül töreniyle sona erdi. Festivalde, dört kategoride toplam 19 film ödüle layık görüldü.

Ödül Töreninin Unutulmaz Anları

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, sinemanın bir tutku olduğunu vurgulayarak, festivalin her yıl büyüyerek devam ettiğini belirtti. Küçükerdoğan, "Bir tutkunu ve hayallerin buluştuğu anı kutluyoruz. Sinemanın büyülü dünyasında keyifli bir gece bu. Sizlerin katılımı bizim için çok önemli," dedi.

Festivalin ilk yılında yalnızca 15 film ile başlayan bu serüvenin, 2023 yılında bin 555 film başvurusu alması dikkat çekti. Küçükerdoğan, genç sinemacıları bir araya getirerek onlara destek olmanın hedefleri olduğunu ifade etti.

Ödül Kategorileri ve Kazananlar

Festivalin jürisinde Prof. Dr. Nezih Orhon, Oktay Kaynarca, Mehmet Açar, Didem Uğurlu ve Eylil Tumbar yer aldı. Festivalin kazananları ise şu şekilde belirlendi:

Yapay Zeka Kategorisi: Berkay Ellek - "Beyaz Güvercin"

Berkay Ellek - "Beyaz Güvercin" Animasyon Kategorisi: Cerine Raouraoru - "My Father"

Cerine Raouraoru - "My Father" Belgesel Kategorisi: Hayat Labban - "Shattere Memory"

Hayat Labban - "Shattere Memory" Kurmaca Kategorisi: Achille Balthazar - "Strange Bird"

Bu ödüller, festivalin genç yetenekleri destekleme misyonunun bir parçası olarak minnetle kabul edildi.

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen "Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali"nde dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllendirildi. HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, programda konuşma yaptı.

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen "Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali"nde dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllendirildi. HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, programda konuşma yaptı.