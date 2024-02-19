Altın günlerinin dayanılmaz lezzeti mercimek köftesi! Bu yöntemle asla dağılmayacak

İşte mercimek köftelerinize lezzet katacak bazı ipuçları. Bu noktalardan birisi bir tutam harç eklemektir. Karışımın içindeki baharatlar köftelerin lezzetini arttırarak daha doyurucu tat verir. Ayrıca kimyon ilavesi köftelere daha zengin bir tat verir. Kimyonun eşsiz tadı ve aroması, mercimek köftesine eşsiz bir aroma katar.

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı kırmızı mercimek

4 su bardağı su

8 dal taze soğan

5 dal maydanoz

1 su bardağı ince bulgur

1 adet orta boy kuru soğan

6-7 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon ya da karabiber

Tuz

1 su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

İsteğe bağlı 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Üzeri için:

Süslemek için 4-5 dal kıvırcık

1 limon





Hazırlanışı:

Mercimekleri yıkadıktan sonra 4 bardak suda haşlayın. Mercimeğin rengi değiştiği için piştiğini anlayabilirsiniz. Ocağı kapatıp mercimeklerin üzerine bir bardak iyi bulguru ekleyip hafifçe karıştırıp dinlendirin. İnce bulgur sıcak suyu emecektir.

Diğer taraftan, malzemeleri kesmeye başlayın. Soğanları ince ince doğrayıp yağda kavurun. Domates salçasını ekleyin. Domates salçası ile 1-2 dakika pişirin. Daha sonra maydanoz ve yeşil soğanları ince ince kıyıp, diğer malzemelerle beraber mercimek ve bulgura ekleyin. Normal köfte gibi yoğurmaya başlayın.

Mercimek ve bulgur karışımının soğutulması gerekir. Aksi halde dolgunun tadı bozulabilir. Yoğurma işleminin sonuna doğru nar ekşisini köfte karışımına ekleyin. Daha sonra avucunuzun ortasında parmaklarınızla bir boşluk oluşturup şekillendirin. Boş alana bir tutam ince kıyılmış kıvırcık yaprakları yerleştirin ve üzerine yarım ince dilim limon koyun.

Klasik köfteye benzeyen mercimek köftesini de yapabilirsiniz. Ancak mercimek köftenizi kıvırarak yemeyi seviyorsanız bu yöntem daha pratiktir.