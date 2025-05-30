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Kelebeklerin Çığlığı Filminin Gala Töreni Ankara'da Gerçekleşti

Cengis Asiltürk'ün yönettiği 'Kelebeklerin Çığlığı' filminin gala gösterimi Ankara'da yapıldı. Filmin detayları ve oyuncularının açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 23:20
Kelebeklerin Çığlığı Filminin Gala Töreni Ankara'da Gerçekleşti

Kelebeklerin Çığlığı Filminin Gala Töreni

Yönetmen Cengis Asiltürk’ün kaleme alıp yönettiği, yapımcılığını Fatma Ayliz Bal’ın üstlendiği Kelebeklerin Çığlığı filminin gala gecesi, Ankara'daki Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. Dört epizottan oluşan film, birçok sinema tutkununu bir araya getirdi.

Oyuncuların Filmi Yorumlaması

Filmin galasında yer alan Alper Kafa, yapım hakkında, "Film roman tadında. Sanat ağırlıklı bir yapıya sahip, aşka, hüzne ve drama odaklanan harika bir eser ortaya koyduğumuzu umut ediyorum" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Filmin 'Hayri İrdal' karakterini canlandıran Eren Sezer ise, karakterinin şizofrenik bir film yönetmeni olarak değil, ilhamlarının peşinden koşan özgür bir birey olarak yorumlanabileceğini belirtti. Sezer, "Görücüye çıkmak heyecan verici; filme emek verdik, artık takdir izleyicinin" ifadesini kullandı.

Fatma Ayliz Bal'ın Açıklamaları

Yapımcı Fatma Ayliz Bal, Kelebeklerin Çığlığı’nın şirketin ilk uzun metrajlı sinema filmi olduğunu vurgulayarak, "Dört epizottan oluşan film, tutunamayanların hikayesini anlatıyor. Farklı anlatılar tek bir film içerisinde birleşiyor. Sanatsal değeri yüksek ve derinliği olan bir yapım oluşturduk" dedi.

Bal ayrıca, özel gösterimlerin sanatsal kesime hitap edeceğini ve filmin sloganının "benzerlerine hiç benzemeyen bir film" olarak belirlendiğini ifade etti.

Cengis Asiltürk’ün Vizyonu

Yönetmen Cengis Asiltürk, filmde bir yazarın yazdıklarının izleneceğine dikkat çekerek, "Kendi hayatımdan değil, yeni hikayeler anlatmak istiyorum. Romanesk sinema dediğim bir alt türü ortaya koyuyoruz. Seyircinin film karşısında atıl kalmamasını, yaratım sürecine katılmasını hedefliyorum. Dört epizotun kan bağını ancak dikkatli izleyiciler kurabilir" dedi.

Çekimlerin 28 gün sürdüğünü, ön hazırlık aşamasının 6 aydan fazla, kurgunun ise 5 ay kadar devam ettiğini sözlerine ekleyen Asiltürk, "Hiçbir ayrıntının tesadüfen oluşmasını istemedim" diyerek filmdeki dikkat çekici detaylara vurgu yaptı.

Cengis Asiltürk'ün yazıp yönettiği, yapımcılığını Fatma Ayliz Bal'ın üstlendiği dört epizottan...

Cengis Asiltürk'ün yazıp yönettiği, yapımcılığını Fatma Ayliz Bal'ın üstlendiği dört epizottan oluşan "Kelebeklerin Çığlığı" filminin galası Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü binasında yapıldı. Oyunculardan Alper Kafa, galada AA muhabirine açıklamada bulundu.

Cengis Asiltürk'ün yazıp yönettiği, yapımcılığını Fatma Ayliz Bal'ın üstlendiği dört epizottan...

Cengis Asiltürk'ün yazıp yönettiği, yapımcılığını Fatma Ayliz Bal'ın üstlendiği dört epizottan oluşan "Kelebeklerin Çığlığı" filminin galası Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü binasında yapıldı. Oyunculardan Alper Kafa, galada AA muhabirine açıklamada bulundu.

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