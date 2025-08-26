Altın Portakal'a 352 Film Başvurdu — 62. Festivalin Ulusal Yarışmaları

Altın Portakal Ulusal Yarışmalarına 352 Film Başvurdu

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal yarışma kategorilerine 352 film başvurdu. Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklar 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek festival için sürüyor.

Başvuru Dağılımı ve Geçen Yılla Karşılaştırma

Ulusal yarışma kategorilerine yapılan başvuruların dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Ulusal Uzun Metraj kategorisine 45, Ulusal Kısa Metraj kategorisine 233 ve Ulusal Belgesel Film yarışmasına 74 film kaydoldu. Bir önceki yıl toplam başvuru sayısı 267 olmuştu.

Seçim Şartları ve Destek

Festivalin ulusal seçkilerinde yarışacak filmler için Türkiye'de ilk gösterim şartı yer aldı. Bu yıl Türk sinemasına katkı sunmak üzere festival, 9 milyon liralık destek sağlayacak. Ulusal seçkiler ise 5 Eylül tarihinde açıklanacak.

Diğer Başvuru Tarihleri

Festival kapsamında gerçekleştirilecek Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması için başvurular 12 Eylül'e kadar, Film Forum platformları için ise 22 Eylül'e kadar kabul edilecek.