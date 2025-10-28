Altın Portakal'da 'Aldığımız Nefes' ve 'Tavşan İmparatorluğu' gösterildi

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde film gösterimleri, söyleşiler ve oturumlarla devam ediyor. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamındaki gösterimlerde 'Aldığımız Nefes' ve 'Tavşan İmparatorluğu' izleyiciyle buluştu.

'Aldığımız Nefes' gösterimi ve söyleşi

AKM Aspendos Salonu'nda yönetmenliğini Şeyhmus Altun'un yaptığı, başrollerinde Sacide Taşaner, Hakan Karsak, Rüzgar Usta, Defne Zeynep Enci, Deniz Kavak ve Aras Kavak'ın yer aldığı 'Aldığımız Nefes' gösteriminin ardından bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide konuşan Altun, 15 yıldır reklam ve belgesel çalışmaları yürüttüğünü ve 'Aldığımız Nefes''in ilk filmi olduğunu belirtti. Filmin geçen yıl çekildiğini, hikâyenin merkezinde 10 yaşındaki bir çocuğun bulunduğunu ve yapımın kendi çocukluğuna dair birçok anının birleşiminden oluştuğunu söyledi.

Filmin konusu:

Bir Anadolu kasabasında, 2000'lerin başında 10 yaşındaki Esma ve ailesinin dünyası, bir fabrikanın patlamasıyla başlayan ve durmaksızın devam eden yangınla sessizce çözülür. Duman toprağı zehirlerken Esma'nın ailesi hayatta kalmak için mücadele eder. Esma ise çocukluğundan geriye kalanlara sıkı sıkıya tutunur. 'Aldığımız Nefes', görünmez felaketler karşısında direncin naif bir portresi; erken büyümek, umuda tutunmak ve kaybolmayı reddetmek üzerine bir hikaye.

'Tavşan İmparatorluğu' Türkiye prömiyeri

Ardından yine AKM Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Seyfettin Tokmak'ın yaptığı; başrollerinde Kubilay Tunçer, Sermet Yeşil, Alpay Kaya, Emrullah Çakay ve Perla Palamutçuoğulları'nın yer aldığı 'Tavşan İmparatorluğu' gösterildi. Gösterimi takiben yapılan söyleşide Tokmak filmin Türkiye'deki ilk gösterimi olduğunu aktardı.

Tokmak, çocukların zihniyeti üzerine yoğunlaştığını, ilk filminde olduğu gibi bu filmde de bir çocuğun hayatına odaklandığını söyledi. Bir dönem çocuklara gönüllü sinema öğretmenliği yaptığını belirten Tokmak, hikâyeyi oluştururken tazılarla yetişkinler, tavşanlarla çocuklar arasında bir çember kurduğunu; filmin zamansız ve mekânsız bir anlatı taşımasını amaçladıklarını ifade etti.

Tokmak, ana karakter Musa'yı bulmak için yoğun aramalar yaptıklarını, Kars'ta yaşayan Alpay Kaya'yı yaklaşık 5 bin çocuk arasından keşfettiklerini anlattı. Meksikalı görüntü yönetmeni Claudia Becerril Bulos ile çalıştıklarını vurgulayan Tokmak, ekibin büyük kısmının kadınlardan oluştuğunu ve özellikle bir kadın görüntü yönetmeniyle çalışmanın çocukluğa dair duygulara daha içerden bağlanmalarını sağladığını dile getirdi.

Oyuncu Alpay Kaya, yaklaşık 3 yıl önce çekilen filmi festivalde tekrar izlemenin kendisi için gurur verici olduğunu belirtti.

Filmin konusu:

İllegal yoldan devletten maaş alabilmek uğruna babası Beko tarafından zorla engelli taklidi yaptırılan Musa'nın, kendisi gibi doğasından koparılıp tazı yarışlarında yem olarak kullanılan yaban tavşanlarını kurtarmak için verdiği mücadelenin hikâyesi.

'Tuvaldeki Sır' galası

Festival kapsamında ayrıca 'Tuvaldeki Sır' filminin galası yapıldı. AKM Perge Salonu'ndaki gösterimin ardından yönetmen Ömer Evre ve film ekibi seyirci karşısına çıktı; bazı izleyiciler ekip ile fotoğraf çektirdi.

Festival, film gösterimleri, söyleşiler ve panellerle programını sürdürmeye devam ediyor.

