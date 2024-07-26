Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

TURASAŞ, Sakarya, Sivas ve Eskişehir Bölge Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere toplam 188 işçi alacağını duyurdu. İşçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak daimi iş sözleşmesi ile istihdam edilecek. Başvurular için son tarih 26 Temmuz 2024 olarak belirlenmiştir. Bu alımlar, TURASAŞ'ın çeşitli bölge müdürlüklerinde görev alacak personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmaktadır. İşte diğer detaylar...





TURASAŞ 188 İŞÇİ ALACAĞINI DUYURDU

İşçi alımları için genel şartlar şu şekildedir:

1. **Suç Durumu:** Devlet güvenliğine, anayasal düzen ve milli savunmaya karşı suçlardan mahkûm olmamak gereklidir. Affa uğramış olsa bile, casusluk, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan ceza almamış olmak esastır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihraç edilmemiş, kamu haklarından mahrumiyet durumu bulunmamalıdır.

2. **Kamu Haklarından Mahrumiyet:** Kamu kurum ve kuruluşlarında disiplin nedenleriyle görevden alınan ya da kamu haklarından mahrum bırakılan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. **Sosyal Güvenlik Durumu:** Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alınmamış olmalıdır.

4. **Yaş Sınırı:** İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını aşmamış olmak şarttır.

5. **Askerlik Durumu:** Askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya muaf durumda olmak gerekmektedir. Askerlik ile ilişiği bulunmamalıdır.

6. **Yerleşim:** Alımlar il veya ilçe düzeyinde ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre yapılacaktır. Başvurular, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı adresleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.

7. **Eğitim Durumu:** İlanın yayımlandığı gün itibarıyla belirtilen eğitim düzeyine sahip olunmalıdır.





8. **Nitelik ve Doğru Beyan:** Yerleştirme sonucu atama için gereken niteliklere sahip olmayan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Yanlış veya yanıltıcı bilgi verenlerin yerleştirildiği pozisyonların atama işlemleri iptal edilir. Ayrıca, belirtilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

9. **Deneme Süresi:** Alınacak işçiler için 4 aylık bir deneme süresi uygulanacaktır. Bu süre içinde başarısız olanların iş akdi, bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız olarak feshedilecektir.

10. **Çalışma Şartları:** Adaylar, gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır. Ayrıca, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlıkları bulunmamalı ve idarenin vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmelidir.

11. **Sağlık Durumu:** Görevini sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel, zihinsel veya ruhsal sağlık sorunları bulunmamalıdır. Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek gereklidir.

Bu şartlar, işe alım sürecinin adil ve uygun adaylar arasında gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenmiştir. Adayların bu şartlara uyması, işe alım sürecinde başarılı olabilmeleri için önemlidir.

**Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi, Belge Teslim İşlemleri**

1. **Başvuru Süreci:** Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online başvuru yapabileceklerdir. Başvurular 22 Temmuz 2024 ile 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacaktır.

2. **Başvuru Sınırı:** Her aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece birine ve bir meslek dalına başvuru yapabilecektir.

3. **Kura ve Eğitim Şartı:** İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde alınacak işçiler, ortaöğretim (lise ve dengi) düzeyinde ve ilan metninde belirtilen bölümden mezun olma şartıyla noter kurası ile seçilecektir. Belirtilen bölüm dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.

4. **Belge Kontrolü:** Adayların belgeleri, noter kura çekimi öncesinde kontrol edilip, sonuçlar kurumun web sitesinde ilan edilecektir.

5. **Belge Teslim Tarihleri ve Yeri:** Adaylar, diploma aslı ve fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve e-devlet üzerinden alınacak ikametgâh belgesini 5 Ağustos 2024 ile 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında başvurdukları Bölge Müdürlüklerine teslim edebileceklerdir. Ayrıca, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduklarını belgeleyen rapor, noter kura çekimi sonrasında istenilecektir.

6. **Noter Kura Çekimi:** Noter kura çekimi 29 Ağustos 2024 tarihinde saat 10:00'da Genel Müdürlükte yapılacaktır. Herhangi bir değişiklik durumunda güncel bilgiler, [TURASAŞ](https://www.turasas.gov.tr/) web sitesinde duyurulacaktır.

7. **Duyuru ve Tebligat:** Tüm duyurular [TURASAŞ](https://www.turasas.gov.tr/) web sitesinde ilan edilecek olup, adaylara yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

8. **Güvenlik Soruşturması:** Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" çerçevesinde arşiv araştırması yapılacaktır.

Bu özet, başvuru süreçleri, belge teslim işlemleri ve önemli tarihler hakkında adaylara bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Başvuru ve takip işlemlerinin detaylı ve güncel bilgileri için ilgili web sitelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi tavsiye edilir.