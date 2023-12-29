Ankaralılara müjde! EGO'dan beklenen sefer duyuruldu: Artık tek otobüsle gidebilirsiniz!

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Mamak ilçesinden Etlik Şehir Hastanesi'ne yönlendiren yeni bir hat olan 372 numaralı seferi başlattı. Bu hattın Mutlu Mahallesi'nden kalkış yapması, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşımını sağlayacak. 27 Aralık itibariyle başlamış olan bu hatta, 10 farklı mahalleden geçiş yapılarak yaklaşık 150 bin kişiye hizmet verilmesi planlanmaktadır. Yapılan seferler, gün içinde belirli saat dilimlerinde gerçekleştirilecek olup, Mamak'ın nüfus yoğunluğu en fazla olan mahallelerini kapsayarak vatandaşlara daha etkili bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

Ankaralılara müjde! EGO'dan beklenen sefer duyuruldu: Artık tek otobüsle gidebilirsiniz!
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EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, seferlerin 06.10, 07.00, 08.00, 15.00, 16.00 ve 17.00 saatlerinde, toplamda altı adet servis ile gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bu düzenleme ile Mamak bölgesindeki vatandaşlar, Etlik Şehir Hastanesi gibi önemli kamu kurumlarına daha rahat ve düzenli bir ulaşım sağlayabilecekler.


Ayrıca, güzergah bilgisi de vatandaşlarla paylaşılarak, "Mutlu Hareket Noktası, 735.Sokak, 723.Sokak, 551.Cadde, İmam Alim Sultan Caddesi, 398. Cadde, Dereboyu Caddesi, Mehmet Ali Altın Caddesi, Münzeviler Caddesi, Tıp Fakültesi Caddesi, Talatpaşa Bulvarı, Plevne Caddesi, Hacı Bayram Bulvarı, Etlik Caddesi, Eşref Bitlis Caddesi, Etlik Şehir Hastanesi içi, Halil Sezai Erkut Cd., Etlik Caddesi, Hacı Bayram Bulvarı, Plevne Caddesi, Talatpaşa Bulvarı, Tıp Fakültesi Caddesi, Münzeviler Caddesi, Mehmet Ali Altın Caddesi, Dereboyu Caddesi, 398. Cadde, İmam Alim Sultan Caddesi, 551.Cadde, 723.Sokak, 735.Sokak, Mutlu Hareket Noktası" şeklinde belirlendi.


Bu yeni hat, vatandaşlara konforlu ve ulaşılabilir bir ulaşım alternatifi sunarak, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 


Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Mamak ilçesinden Etlik Şehir Hastanesi'ne yeni bir hat ekleyerek vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlıyor. 372 numaralı EGO araçları, Mutlu Mahallesi'nden başlayarak 27 Aralık'tan itibaren Etlik Şehir Hastanesi'ne seferlere başlayacak.

 Bu hat ile birlikte Mamak'ta nüfus yoğunluğu en fazla olan mahallelerden 10 tanesi, yaklaşık 150 bin kişiye hizmet verecek. Yapılan duyuruda, 372 numaralı hatın Mutlu Mahallesi, General Zeki Doğan Mahallesi, Kutlu Mahallesi, Türközü Mahallesi, Kazım Orbay Mahallesi, Peyami Safa Mahallesi, Akdere Mahallesi, Abidinpaşa Mahallesi, 50. Yıl Mahallesi ve Ertuğrul Gazi Mahallesi'nden Etlik Şehir Hastanesi'ne doğrudan ulaşım sağlayacağı belirtildi. Seferler, gün içinde 06.10, 07.00, 08.00, 15.00, 16.00, 17.00 saatlerinde 6 adet servis ile gerçekleşecek. Bu yeni hat, vatandaşlara önemli bir kolaylık sunarak sağlık hizmetlerine ulaşımı artıracak. İşte detaylar...

ego genel müdürlüğü

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAMAK İLÇESİNDEN YENİ HAT İLE  YOLCULUK

Ankara'da, EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 372 numaralı hattın geçeceği güzergahlar vatandaşlara duyuruldu. Bu güzergah, "Mutlu Hareket Noktası, 735.Sokak, 723.Sokak, 551.Cadde, İmam Alim Sultan Caddesi, 398. Cadde, Dereboyu Caddesi, Mehmet Ali Altın Caddesi, Münzeviler Caddesi, Tıp Fakültesi Caddesi, Talatpaşa Bulvarı, Plevne Caddesi, Hacı Bayram Bulvarı, Etlik Caddesi, Eşref Bitlis Caddesi, Etlik Şehir Hastanesi içi, Halil Sezai Erkut Cd., Etlik Caddesi, Hacı Bayram Bulvarı, Plevne Caddesi, Talatpaşa Bulvarı, Tıp Fakültesi Caddesi, Münzeviler Caddesi, Mehmet Ali Altın Caddesi, Dereboyu Caddesi, 398. Cadde, İmam Alim Sultan Caddesi, 551.Cadde, 723.Sokak, 735.Sokak, Mutlu Hareket Noktası" şeklinde belirtildi. Bu güzergah, semt sakinlerine yönelik yapılan bir duyuru ile kamuoyuna aktarıldı. Yapılan bu duyuru ile 372 numaralı hat, bu güzergahı takip ederek vatandaşlara hizmet verecek. Bu durum, semt sakinlerine güzergah bilgisi sağlanarak, ulaşım hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor.

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