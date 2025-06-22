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Altınköy Açık Hava Müzesi'nde Üç Sevimli Ceylan Yavrusu Dünyaya Geldi

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde üç ceylan yavrusu doğdu. Veteriner gözlemi altında büyüyen minikler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 11:57
Altınköy Açık Hava Müzesi'nde Üç Sevimli Ceylan Yavrusu Dünyaya Geldi

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde Sevimli Yavrular Dunaya Göz Açtı

Altınköy Açık Hava Müzesi, doğal yaşam alanlarında dünyaya gelen üç ceylan yavrusu ile ziyaretçilerine neşeli bir sürpriz sundu. Uzman veteriner hekimler gözetiminde büyüyen minik ceylanlar, müze ziyaretçilerinin gözdesi haline geldi.

Müze Hakkında

Altındağ Belediyesi tarafından kurulan Altınköy Açık Hava Müzesi, köy hayatını günümüze taşıma amacı güdüyor. Müzede yer alan yel değirmeni, asma köprü ve tarihi evlerin yanı sıra, keklik, kaz, tavus kuşu ve ceylan gibi yaklaşık 200 hayvan da ziyarete açık bir şekilde barınıyor.

Yavruların Önemi

Müzede sıkça hayvanların yavrulaması, doğal yaşamın dinamiklerini ziyaretçilere sunduğu için önemli bir yer tutuyor. Son olarak, bir ceylanın üç dişi yavru dünyaya getirmesi, müzede eğlenceli bir atmosfer yarattı.

Ceylanların Geleceği

Altınköy Açık Hava Müzesi Müdürü Dilek Kara Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, ceylanların doğal ortamlarına uygun alanlarda yaşam sürdüğünü belirtti. Yılmaz, "Veteriner hekimlerimiz, 7 gün 24 saat burada bulunuyor. Ceylanlar şu an kontrol altında ve sağlıklı bir süreç geçiriyorlar," şeklinde konuştu.

Yaşam Alanları ve İsimlendirme

Ceylanların yaşam alanları, insanların müdahalelerini engellemek amacıyla telle çevrildi. Yılmaz, "Birkaç ay içinde ceylanlarımız tamamen kendi başlarına hareket edebilecekler," dedi. Ayrıca, ceylanlardan birinin adının "Zıpır" olduğunu ve bu adı bir ziyaretçinin önerdiğini de ekledi.

Yeni doğan ceylanlarla birlikte müzedeki ceylan sayısı yediye ulaştı. Ziyaretçiler ve hayvanların etkileşimi, bu tür bir mekanın Ankara'da ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde dünyaya gelen üç ceylan yavrusu, kendileri için oluşturulan doğal...

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde dünyaya gelen üç ceylan yavrusu, kendileri için oluşturulan doğal yaşam alanlarında uzman veteriner hekimler gözetiminde yaşamını sürdürüyor.

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde dünyaya gelen üç ceylan yavrusu, kendileri için oluşturulan doğal...

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde dünyaya gelen üç ceylan yavrusu, kendileri için oluşturulan doğal yaşam alanlarında uzman veteriner hekimler gözetiminde yaşamını sürdürüyor.

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