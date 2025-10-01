Anadolu Ajansı Muhabiri Yasin Dikme, Vefatının 2. Yılında Mezarı Başında Anıldı
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı muhabiri Yasin Dikme, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı.
Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan haberde, Dikme'nin anısına mezar başında anma gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa bürosunda görev yapan ve 1 Ekim 2023'te geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında yaşamını yitiren kıdemli muhabir Yasin Dikme, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı.