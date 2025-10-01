Anadolu Ajansı Muhabiri Yasin Dikme, Vefatının 2. Yılında Mezarı Başında Anıldı

Anadolu Ajansı muhabiri Yasin Dikme, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:49
Anadolu Ajansı Muhabiri Yasin Dikme, Vefatının 2. Yılında Mezarı Başında Anıldı

Anadolu Ajansı Muhabiri Yasin Dikme, Vefatının 2. Yılında Mezarı Başında Anıldı

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı muhabiri Yasin Dikme, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı.

Anadolu Ajansı tarafından paylaşılan haberde, Dikme'nin anısına mezar başında anma gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa bürosunda görev yapan ve 1 Ekim...

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa bürosunda görev yapan ve 1 Ekim 2023'te geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında yaşamını yitiren kıdemli muhabir Yasin Dikme, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı.

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa bürosunda görev yapan ve 1 Ekim...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Ajansı Muhabiri Yasin Dikme, Vefatının 2. Yılında Mezarı Başında Anıldı
2
Erzurum Kültür Yolu Festivali 2. günde konser ve etkinliklerle devam ediyor
3
25 Yıl Sonra Mekke'de Buluşan İki Komşu Barıştı
4
Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Camisi'nin Restorasyonu Devam Ediyor
5
Narin Güran olayında son dakika gelişmesi: Ankara'dan gelen dalgıç ekibi Eğertutmaz Deresi''ne daldı
6
Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!
7
İŞKUR o illerde dev personel alımına start verdi! Listede yaşadığınız il var mı hemen bakın

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin