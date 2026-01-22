Anadolu Üniversitesi Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'ndan Madalya ile Döndü

Turnuva Detayları

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonunda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda üniversiteler arası kıyasıya mücadele yaşandı.

Turnuvaya 92 üniversiteden toplam 561 kadın ve erkek sporcu katıldı. Sporcular; point fighting, kick light, full contact ve K1 style branşlarında ter döktü.

Madalya Alan Anadolu Üniversitesi Sporcuları

86 kg full contact kategorisinde Muhammed Selim Güzel ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

81 kg full contact kategorisinde Ali Zafer Gündüz üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Kick light branşında ise 63 kgda Özgür Yiğit Özçelik ve 69 kgda Mustafa Karsndı üçüncülük derecesiyle bronz madalya kazandı.

