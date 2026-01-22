Anadolu Üniversitesi Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'ndan Madalya ile Döndü

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğindeki Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda farklı branşlarda madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:11
Anadolu Üniversitesi Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'ndan Madalya ile Döndü

Anadolu Üniversitesi Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'ndan Madalya ile Döndü

Turnuva Detayları

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonunda, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda üniversiteler arası kıyasıya mücadele yaşandı.

Turnuvaya 92 üniversiteden toplam 561 kadın ve erkek sporcu katıldı. Sporcular; point fighting, kick light, full contact ve K1 style branşlarında ter döktü.

Madalya Alan Anadolu Üniversitesi Sporcuları

86 kg full contact kategorisinde Muhammed Selim Güzel ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

81 kg full contact kategorisinde Ali Zafer Gündüz üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Kick light branşında ise 63 kgda Özgür Yiğit Özçelik ve 69 kgda Mustafa Karsndı üçüncülük derecesiyle bronz madalya kazandı.

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ORGANİZASYONUNDA, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EV...

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ORGANİZASYONUNDA, BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KİCK BOKS ÜNİLİG TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ MADALYA İLE DÖNDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Tipi Nedeniyle Kabadüz-Çambaşı Yolu Trafiğe Kapandı
2
Bayburt'ta çığ ve buzlanma tehlikesi: Salmankaş ile Araklı yolu uyarısı
3
Muğla'da Sağanak Etkili: Menteşe 41,2 kg
4
Hadrianopolis Serisi-3: Hamamlı Yapı Kompleksi Depo Buluntuları Yayınlandı
5
Vali Çağatay’dan Hadrianopolis Kazı Ekibine Teşekkür
6
Toroslar’a Çevreci Yatırım: Akseki’ye Paket Atıksu Tesisleri
7
MASKİ’den Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'ne Kalıcı Altyapı Çözümü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları