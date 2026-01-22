Adana Aladağ'da Av Faciası: Anne '18 Yaş Altı Tüfek Cezası İstiyor'

Aladağ'da domuz avında vurulan 17 yaşındaki Barış Şahin'in annesi olayın cinayet olduğunu iddia ederek adalet istedi; '18 yaş altı tüfek taşıyana ceza olmalı'.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:10
Olay ve iddia

ADANA (İHA) – 30 Ağustos tarihinde Adana’nın Aladağ ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre domuz avı sırasında yanlışlıkla vurularak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Barış Şahinin annesi Necla Şahin, yaşananların bir av kazası değil cinayet olduğunu savunuyor ve olayın aydınlatılmasını talep ediyor.

Anne Necla Şahin'in açıklamaları

Anne Şahin, oğlunun av merakı olmadığını belirterek, olay günü oğlunun evden çıkarken tüfek taşımadığını, Adana’ya gideceğini söylediğini ifade etti. Şahin, oğlunun vurulduğu haberini saat 11.50’de aldığını ve olay yerinde şüpheli düzenlemeler yapıldığını iddia etti.

Şahin, şüpheli H.M.'nin ifadelerinin üç kez değiştiğini ve çelişkiler içerdiğini aktardı: 'İlk ifadesinde ‘‘Ben önden gidiyordum, Barış arkadan geliyordu. Bir patlama oldu, Barış yerde yatıyordu’’ dedi. İkinci ifadesinde ‘‘Domuz sandım, sıktım’’ diyor. Üçüncü ifadesinde ‘‘Avlanmayı bilmiyordum. Barış ‘Ava gidelim mi?’ dedi, kabul ettim. Kurşunu koydum, doğrulturken tüfek patladı’’ diyor.' Şahin, incelemede tüfeğin 'gazlı, bozuk ve çalışmayan' olduğu belirtilmesine rağmen oğlunun nasıl öldürüldüğünü sorguladı: 'Çalışmayan bir tüfekle nasıl bir insan öldürülebilir?'

Olay yeri ve adli süreç iddiaları

Anne, olay yerinin temizlendiğini ve tek bir boş kovan dahi bulunmadığını söyleyerek, yaralanma şeklinden kaza ihtimalinin şüpheli olduğunu belirtti. Şahin, merminin koltuk altından girip ciğerleri parçalayıp karşı taraftan çıktığını, kaza olsaydı yaralanmanın farklı yerlerde olacağını ve ilk yapılması gerekenin 112'yi aramak olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, olayda ambulans çağrılmadığını, yaralıların çiftlik sahibinin aracıyla hastaneye götürüldüğünü iddia etti.

Talepler ve tepkiler

Anne Şahin, '18 yaş altı bir çocuk eline tüfek alabiliyorsa bunun cezası olmalı' diyerek düzenleme ve cezai yaptırım talep etti. Şahin, 'Ailesi Adana’da, çocuk burada çiftlikte bırakılıyor. Kalp hastası olduğu söyleniyor. Bu anne baba da ceza almalı. Çocuklar sahipsiz bırakılıyor' ifadelerini kullandı.

Mahalle ve tanık tepkileri

Uzunkuyu Mahallesi Muhtarı Ramazan Karlangıç da Barış’ın avı sevmediğini belirterek olayın aydınlatılması gerektiğini, alınacak kararın gençlere örnek teşkil edeceğini söyledi. Karlangıç, 'Bu olayda iki kişi değil, birkaç kişi olduğu iddia ediliyor. Bir şey gördü ve susturulduğunu düşünüyoruz' dedi.

Barış’ın çocukluk arkadaşı Zahide Güvercin ise gözyaşlarıyla adalet beklediklerini ve anneye destek olmak için seslerini duyuracaklarını ifade etti.

Anne Necla Şahin tüm bu iddialarla adalet istediğini ve şüphelilerin cezalandırılmasını talep etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

