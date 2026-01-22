Toroslar’a Çevreci Yatırım: Akseki’ye Paket Atıksu Tesisleri

ASAT, Akseki Güçlüköy ve Bademli'de 200 m³/gün kapasiteli paket atıksu arıtma tesisleriyle çevre yatırımı yaptı; Bademli'de çalışmalar son aşamada.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Toroslar’ın yüksek kesimlerindeki iç havzalarda altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Akseki ilçesi sınırları içindeki Güçlüköy Mahallesinde atıksu arıtma tesisi hizmete alınırken, Bademli Mahallesinde inşaat çalışmaları son aşamaya geldi.

ASAT tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Güçlüköy Mahallesi Sürekli Akışlı Paket Atıksu Arıtma Tesisi tamamlanarak işletmeye alındı. Proje eş zamanlı olarak Bademli Mahallesi’nde inşa edilen paket tesisin bitirilmesini de içeriyor.

Tesisler, her bir mahalle için 200 metreküp/gün kapasiteli olarak planlandı. Atıksular, çevre mevzuatı ve alıcı ortam standartlarına uygun şekilde arıtılarak deşarj edilecek; böylece bölgenin doğal yapısının korunmasına katkı sağlanacak.

Tüm süreçler tek çatı altında tamamlandı

Yapım işinde paket atıksu arıtma tesislerine ait tüm inşaat, mekanik, elektrik, SCADA ve otomasyon imalatları tamamlandı. Tesislerin işletmeye alınması süreci de ASAT ekipleri tarafından titizlikle yürütüldü; hem işletme güvenliği hem de sürdürülebilirlik esas alındı.

Yaklaşık 50 milyon TL’lik çevre yatırımı

Projenin yaklaşık 50 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilmesi, Akseki ilçesinin geleceğini güvence altına almayı ve vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşamasını hedefliyor. ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu ve atıksu altyapısına yönelik yatırımlarla Toroslar’ın zirvesinden kıyı şeridine kadar Antalya’nın her noktasında hizmet üretmeye devam ediyor.

