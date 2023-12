Ankara'da gezilecek en güzel 10 yer! Taşı toprağı tarih kokan Başkent'te buraları mutlaka görün

Ankara, Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci şehridir. Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezinde bulunan Ankara, İç Anadolu Bölgesi sınırlarında yer alır. Tarihi en az 10 bin yıl öncesine dayanan Ankara, birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır, bunlar arasında Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi önemli medeniyetler bulunmaktadır.

Başkent ilan edildikten sonra Ankara, bürokrasinin merkezi haline gelerek hızlı bir büyüme sürecine girdi. Kent, tarihi ve kültürel yapıların yanı sıra doğal güzelliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Ankara, sadece resmi bir görüntüye sahip bir başkent değil, aynı zamanda binlerce yıllık zengin bir tarih, kültür ve sanat mirasına sahiptir.





Ankara'nın tarihi, kültürel ve sosyal yapısı, Türkiye'nin yakın tarihine ayna tutan önemli bir kent olarak öne çıkmaktadır. Kent, Türkiye'nin en önemli üniversitelerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra gelişmiş endüstrisiyle de dikkat çeker. İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci sanayi merkezi olan Ankara, ülkenin gayrisafi millî hasılasının yüzde 9'unu oluşturmaktadır.

Ankara'da Ulaşım:

Ankara'nın ulaşımı oldukça çeşitlidir. Hava yoluyla Esenboğa Havalimanı'na ulaşmak mümkündür. Ankara, kara yoluyla Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden otobüsle kolayca ulaşılabilen bir konumda bulunmaktadır. Ayrıca, yüksek hızlı tren seferleriyle İstanbul, İzmir ve Konya gibi şehirlerle bağlantı sağlanmaktadır. Şehir içi ulaşımda belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, metro ve minibüsler yaygın olarak kullanılmaktadır. Ankara, aynı zamanda zengin bir müze kültürüne sahiptir ve çeşitli üniversitelere ev sahipliği yapmaktadır.

Ankara, Türkiye'nin başkenti olarak tarihi, kültürel ve turistik zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Şehir, çeşitli müzeleri, antik kentleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilere geniş bir yelpaze sunuyor.

Ankara'da Gezilecek Yerler

Ankara Etnografya Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahip. Atatürk'ün naaşının 15 yıl boyunca muhafaza edildiği bu müze, Türk sanatının Selçuklu devrinden günümüze kadar uzanan örneklerini sergiliyor. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden derlenmiş eserler, halk giysileri, el işi süs eşyaları ve daha birçok öğe müzenin zengin koleksiyonunu oluşturuyor.





Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Neo-Klasik üslupta bir binada hizmet veriyor. Türk resim sanatının eserlerini sergileyen müze, ulusal ve uluslararası sergilere ev sahipliği yaparken, sanat atölyeleri ve kütüphanesi ile sanatseverlere geniş bir perspektif sunuyor.

Anıtkabir, Ankara'nın sembolü haline gelmiş bir mekan. Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını barındıran bu alanda, Barış Parkı, kuleler, müzeler ve Aslanlı Yolu gibi çeşitli bölümler bulunuyor.





Kızılay, Ankara'nın kalbi olarak biliniyor. İşyerleri, restoranlar, kafeler, alışveriş merkezleri ve kültür merkezleriyle dolu bu bölge, Ankara'nın canlı bir merkezi konumunda. Sakarya Caddesi, Yüksel Caddesi ve Gökdelen gibi mekanlar, Kızılay'ın çeşitli yüzlerini gösteriyor.

Tunalı Hilmi Caddesi, Kavaklıdere'de bulunan sosyal hayatın merkezi olarak öne çıkıyor. Mağazalar, butikler, kafeler ve barlarla dolu bu cadde, gençlerin yoğun olarak bulunduğu Bestekar Sokak ve Tunus Caddesi'ne ev sahipliği yapıyor. Kuğulu Park, bu bölgede yeşil bir mola noktası olarak öne çıkıyor.

Ankara'nın merkezinde yer alan Botanik Parkı ve Atakule, kentin en eski ve güzel parklarından birini oluşturuyor. Atakule, Ankara'nın panoramik manzarasını sunan bir seyir terasına sahipken, Botanik Parkı doğal güzellikleriyle ziyaretçilere nefes alma fırsatı sunuyor.

Atatürk Orman Çiftliği, Türk tarımına öncülük etmek amacıyla kurulan ve Ankara'ya bağışlanan bir çiftlik olarak öne çıkıyor. Hayvanat bahçesi, Atatürk Evi Müzesi ve tarihi Karadeniz Havuzu gibi birçok özelliği içinde barındıran bu çiftlik, Ankara'nın en büyük yeşil alanlarından biri olarak önem taşıyor.





Beypazarı, Ankara'nın turistik ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor. Türk Hamam Müzesi, Beypazarı Tarih ve Kültür Evi Müzesi ve Beypazarı Yaşayan Müze gibi mekanlar, ilçenin zengin tarihini ve kültürünü ziyaretçilere aktarıyor.

Gordion Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan önemli bir antik kent olarak biliniyor. 4 bin 500 yıldır kesintisiz bir şekilde yaşamın devam ettiği bu kent, dünya çapında birçok benzersiz özelliğe ev sahipliği yapıyor. Gordion Müzesi, bölgeden çıkarılan antik kalıntılara ev sahipliği yaparken, ziyaretçilere antik dönemden kalma eserleri keşfetme fırsatı sunuyor.

Kızılcahamam, Ankara'nın doğal güzellikleri ve termal sularıyla ünlü bir beldesi. Doğa severler ve şifa arayanlar için ideal olan bu bölge, milli parkları, yaylaları ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Termal oteller ve kamp alanlarıyla Kızılcahamam, Ankara'nın sakin bir kaçış noktası olarak öne çıkıyor.

Ankara'nın bu zenginlikleri, hem yerel halk hem de şehri ziyaret edenler için keşfedilmeyi bekliyor.

Ankara'da Ne Yenir:

Ankara, çeşitli restoranları ve yerel lezzetleriyle kültürel çeşitliliği yemeklerinde yansıtan bir şehir. Ankara Tava, şehrin en ünlü yemeği olup geniş bir çorba, et yemeği, tatlı ve börek menüsü bulunmaktadır. Et yemekleri arasında homaça, alabortme, çalla, çoban kavurma, ilişkik, kapama, orman kebabı, patlıcanlı et, sızgıç ve siyer öne çıkmaktadır. Ayrıca çeşitli çorbalar, bulgur pilavı, kadınbudu köfte, mantı ve birçok hamur işi Ankara mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır.





Ankara'da Ne Alınır:

Ankara'da yöresel alışverişin adresi Samanpazarı ve Çıkrıkçılar Yokuşu'dur. Bu bölgelerde dokuma, çanak çömlek, hasır ve kent özgü el sanatları gibi ürünleri bulabilirsiniz. Beypazarı, gümüşçülüğün kalbi olarak bilinir ve Gümüşçüler Çarşısı'nda özgün tasarımlı takı ve gümüş objeler satın alabilirsiniz. Ayrıca Karanfil Pasajı, Karanfil Sokak, Yüksel Caddesi ve Olgunlar Sokak gibi bölgelerde uzun yıllardır hizmet veren pasajlar ve dükkanlar bulunmaktadır. Ankara'da uluslararası markaların butik ve mağazalarını içeren bölgeler arasında Gaziosmanpaşa, Çankaya, Kavaklıdere ve Çayyolu bulunmaktadır. Ayrıca Ankara'da pek çok alışveriş merkezi, Ankamall, Next Level, Armada, Karum ve Atakule gibi, her türlü ihtiyacınıza cevap verecek şekilde hizmet vermektedir.





Ankara Gece Hayatı:

Ankara'nın sosyal hayatının merkezi Tunalı Hilmi Caddesi, mağazalar, butikler ve kafelerle dolu bir caddeye sahiptir. Caddenin üst bölümünde Kuğulu Park ve Kıtır gibi mekanlar bulunmaktadır. Ankara'nın gençlerin yoğun olarak bulunduğu Bestekar Sokak ve Tunus Caddesi ise hafta sonları eğlence merkezi olarak ön plana çıkmaktadır. Ankara aynı zamanda kültürel ve sanatsal etkinliklerle de zenginleşmiştir. Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi, Başbakanlık Senfoni Orkestrası, Devlet Resim ve Heykel Müzesi gibi birçok kültür ve sanat kurumu bulunmaktadır. Ankara'da düzenlenen uluslararası festivaller de şehrin kültürel çeşitliliğine katkı sağlamaktadır, bunlar arasında Ankara Uluslararası Film Festivali, Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali ve Ankara Uluslararası Sanat Festivali öne çıkmaktadır.