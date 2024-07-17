Ankara'da iş arayanlar başvuruya akın edecek! KPSS 50 puanla alım yapılacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü çeşitli pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapıyor. Duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.





BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

-Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvurabilirler.

-İlgili pozisyon için gerekli sertifikaların ilan tarihinden önce alınması gerekmektedir.

-Başvurular sadece e-devlet kapısı üzerinden kabul ediliyor, kişisel başvurular kabul edilmiyor.

-Başvurular 10 Temmuz- 24 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında yapılacaktır.

ALINACAK POZİSYONLAR VE NİTELİKLERİ

1.Koruma ve Güvenlik Görevlisi (1 Erkek)

*Ön lisans diploması almış olmak.

*Özel güvenlik kimliği taşıyor olmak.

*35 yaşını aşmamış olmak

2.Basketbol spor uzmanı

*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi lisans programlarından mezun olmak

*Minimum 3. Kademe (C) Basketbol Antrenörlük belgesinin olması

3.Voleybol Spor uzmanı

*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi lisans programlarından mezun olmak

*En az 3. Kademe (Kıdemli Antrenör) Voleybol Antrenörlük belgesine sahip olmak.

4.Futbol spor uzmanı

*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi lisans programlarından mezun olmak

*UEFA (B) Futbol Antrenörlük belgesi sahibi olmak.

5.Ofis Personeli (Lisans mezunu)

*Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Siber Güvenlik, KVKK, Kalite Yönetimi alanlarında çalışabilecek,

*İlgili alanlarda sertifikaya sahip olması gerekmektedir.

6.Ofis personeli (Lise mezunu)

*Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Siber Güvenlik, KVKK, Kalite Yönetimi alanlarında görev alabilecek,

*Bu alanlarda istenilen sertifikalara sahip olmak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sahte belge bildiren başvurularda kişi hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Spor uzmanlığı pozisyonları için KPSS (B) grubu puan sırasına göre yazılı ve/veya sözlü sınav düzenlenirken, diğer pozisyonlar için aday listeleri KPSS (B) grubu puan sırasına göre belirlenir.

Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden kontrol edebilirler.