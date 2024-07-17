Ankara'da iş arayanlar başvuruya akın edecek! KPSS 50 puanla alım yapılacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü çeşitli pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapıyor. Duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.
BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
-Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvurabilirler.
-İlgili pozisyon için gerekli sertifikaların ilan tarihinden önce alınması gerekmektedir.
-Başvurular sadece e-devlet kapısı üzerinden kabul ediliyor, kişisel başvurular kabul edilmiyor.
-Başvurular 10 Temmuz- 24 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
ALINACAK POZİSYONLAR VE NİTELİKLERİ
1.Koruma ve Güvenlik Görevlisi (1 Erkek)
*Ön lisans diploması almış olmak.
*Özel güvenlik kimliği taşıyor olmak.
*35 yaşını aşmamış olmak
2.Basketbol spor uzmanı
*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi lisans programlarından mezun olmak
*Minimum 3. Kademe (C) Basketbol Antrenörlük belgesinin olması
3.Voleybol Spor uzmanı
*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi lisans programlarından mezun olmak
*En az 3. Kademe (Kıdemli Antrenör) Voleybol Antrenörlük belgesine sahip olmak.
4.Futbol spor uzmanı
*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi lisans programlarından mezun olmak
*UEFA (B) Futbol Antrenörlük belgesi sahibi olmak.
5.Ofis Personeli (Lisans mezunu)
*Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Siber Güvenlik, KVKK, Kalite Yönetimi alanlarında çalışabilecek,
*İlgili alanlarda sertifikaya sahip olması gerekmektedir.
6.Ofis personeli (Lise mezunu)
*Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Siber Güvenlik, KVKK, Kalite Yönetimi alanlarında görev alabilecek,
*Bu alanlarda istenilen sertifikalara sahip olmak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sahte belge bildiren başvurularda kişi hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
Spor uzmanlığı pozisyonları için KPSS (B) grubu puan sırasına göre yazılı ve/veya sözlü sınav düzenlenirken, diğer pozisyonlar için aday listeleri KPSS (B) grubu puan sırasına göre belirlenir.
Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden kontrol edebilirler.