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Ankara'da iş arayanlar başvuruya akın edecek! KPSS 50 puanla alım yapılacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü iş alımı yapacağını açıkladı. Birçok pozisyonda alım yapacak olan Üniversite'de başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 16:02
Ankara'da iş arayanlar başvuruya akın edecek! KPSS 50 puanla alım yapılacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü çeşitli pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapıyor. Duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

iş

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

-Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvurabilirler.

-İlgili pozisyon için gerekli sertifikaların ilan tarihinden önce alınması gerekmektedir.

-Başvurular sadece e-devlet kapısı üzerinden kabul ediliyor, kişisel başvurular kabul edilmiyor.

-Başvurular 10 Temmuz- 24 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında yapılacaktır.

ALINACAK POZİSYONLAR VE NİTELİKLERİ

1.Koruma ve Güvenlik Görevlisi (1 Erkek)

*Ön lisans diploması almış olmak.

*Özel güvenlik kimliği taşıyor olmak.

*35 yaşını aşmamış olmak

2.Basketbol spor uzmanı

*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi lisans programlarından mezun olmak

*Minimum 3. Kademe (C) Basketbol Antrenörlük belgesinin olması

3.Voleybol Spor uzmanı

*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi lisans programlarından mezun olmak

*En az 3. Kademe (Kıdemli Antrenör) Voleybol Antrenörlük belgesine sahip olmak.

4.Futbol spor uzmanı

*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi lisans programlarından mezun olmak

*UEFA (B) Futbol Antrenörlük belgesi sahibi olmak.

5.Ofis Personeli (Lisans mezunu)

*Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Siber Güvenlik, KVKK, Kalite Yönetimi alanlarında çalışabilecek,

*İlgili alanlarda sertifikaya sahip olması gerekmektedir. 

6.Ofis personeli (Lise mezunu)

*Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Siber Güvenlik, KVKK, Kalite Yönetimi alanlarında görev alabilecek,

*Bu alanlarda istenilen sertifikalara sahip olmak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sahte belge bildiren başvurularda kişi hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Spor uzmanlığı pozisyonları için KPSS (B) grubu puan sırasına göre yazılı ve/veya sözlü sınav düzenlenirken, diğer pozisyonlar için aday listeleri KPSS (B) grubu puan sırasına göre belirlenir.

Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden kontrol edebilirler.

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