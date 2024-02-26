Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''YAY'' burcu yorumu

Yay ve Yükselen Yay

Bu hafta Mars/ Jüpiter arasında gökyüzünde gerilimli bir açı oluşacak. Bu durum, sizin macera ruhunuzu harekete geçirebilir. Uzak yerlere seyahat etmek, yeni kültürler tanımak, farklı deneyimler yaşamak isteyebilirsiniz. Hayatınızda önemli bir değişiklik yapmak için bir test veya görüşmeye katılabilirsiniz. Bu hafta, kendinize güvenin ve fırsatları değerlendirin.

Hafta içinde boyun ve boğaz bölgeniz hassas olabilir. Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi rahatsızlıklara karşı korunmak için bol su için, vitamin alın, atkı takın. Ayrıca, stres ve gerginlikten uzak durmaya çalışın. Konuşurken, sesinizi yormayın, ses tellerinize zarar vermeyin.

Yakın akrabalarınız, kuzenleriniz, kardeşlerinizle ilgili sıkıntılı ve dramatik olaylar yaşanabilir. Onların hayatlarındaki sorunlarla ilgilenmek, onlara yardım etmek, onları teselli etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu durum, sizin enerjinizi ve moralinizi düşürebilir. Onlara destek olurken, kendi ihtiyaçlarınızı da ihmal etmeyin. Kendinize zaman ayırın, hobilerinizle ilgilenin, eğlenin.

Trafikte dikkatli olun, arabanızı hızlı ve tehlikeli bir şekilde sürmeyin. Bu hafta, trafik kazaları, cezalar, arıza gibi olumsuz durumlarla karşılaşma riskiniz yüksek. Arabanızın bakımını yaptırın, trafik kurallarına uyun, emniyet kemerinizi takın. Ayrıca, trafikte sinirlenmeyin, sabırlı olun, kavga etmeyin.