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Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımına çıktı! Bölüm şartına dikkat

Çevre Bakanlığı'ndan Heyecan Verici Fırsat: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 40 Uzman ve Tekniker Alımı İçin Kapılarını Açtı! Başvurular Hızla Devam Ediyor, Fırsatı Kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 04.03.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 23:31
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımına çıktı! Bölüm şartına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülkemizin çeşitli alanlarda uzmanlaşmış 40 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 8 Mart tarihine kadar devam edecek olan bu alımlar, çeşitli mühendislik branşlarında ve tekniker pozisyonlarında gerçekleşecek. İlan, Resmi Gazete üzerinden duyuruldu ve başvuruda bulunacak adaylardan belirli şartları taşımaları bekleniyor.

Alımlar, Meteoroloji Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği alanlarında yapılacak. Bu pozisyonlara başvuracak adaylardan genel şartların yanı sıra belirli özel şartları da sağlamaları isteniyor.

mgm

mgm

mgm

Örneğin, Meteoroloji Mühendisliği için adayların genel şartları taşımalarının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış bölümlerden mezun olmaları ve 2022 KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Benzer şekilde diğer mühendislik branşları ve tekniker pozisyonları için de belirli kriterlere uyum sağlanması bekleniyor.

Adaylar başvurularını, 21 Şubat - 8 Mart 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilirler. Ancak, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuruda bulunacak adaylardan istenen belgeler arasında eğitim durumunu gösteren belgelerin yanı sıra KPSS sonuçları ve gerekli denklik belgeleri de yer alıyor. Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde yüklenmesi önem taşıyor.

Bu alımlarla MGM, uzman kadrosunu güçlendirerek meteoroloji alanındaki hizmetlerini daha etkin ve kaliteli bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor. Başvuruların, belirtilen tarihler içinde tamamlanması ve gerekli şartların sağlanması adaylar için önem arz etmektedir. İlan detaylarına ve başvuru sürecine dair güncel bilgileri ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden takip etmek mümkündür. Bu alımlar, uzmanlar ve teknikerler için önemli bir kariyer fırsatı sunmakta ve bu alanda yetenekli adayların katılımını beklemektedir.

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