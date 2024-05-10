Ankara'da iş arayanlara müjde! Belediyeye en az lise mezunu personel alımı başlatıldı

Ankara Nallıhan Belediyesi en az lise mezunu olup iş arayanlar için belediye de personel alımı yapıyor. Personel adayı olabilmek adına pek çok şartı karşılayıp belediyeye bizzat başvuru alınıyor. Başvuru yapacak olan adayların eksiksiz belge ve çalışmak istedikleri bölüm ile ilgili belli bir başvuru formu istenecek.





Lise Mezunu Olup Belediye Personeli Olabilirsiniz!

Başvuru yapacak adayların gerekli tüm bilgileri kontrol edip şartlara tamamen uygun göstermesi gerekiyor. Başvuru yapacak kişinin kesinlikle 18 yaşından büyük ve kadın olması gerekir. Aynı zamanda Türkiye vatandaşı olmayan adayların başvurusu da reddedilir. Başvuru yapan adayların uygunluk durumuna göre çalışma saatleri belirlenir. Başvuru yapacak adayların Nallıhan belediyesine bizzat giderek Gerekli olan Belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız gerekir. Yapılan herhangi bir yanlışta başvuru reddedilir.

Başvuru Belgeleri İçin Neler Gerekli?

Nallıhan Belediyesi tarafından yapılan personel alımı için aranan adayın kadın olması gerekiyor. Genel olarak son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf, kimlik belgesi ve adli sicil kaydı atanıyor. Aynı zamanda lise mezuniyet belgesi ve bulunduğu yerin ikametgah adresi de istenenler arasında. Ayrıca belediye başvuru yapacak kişinin en az 1 yıl Nallıhan bölgesinde yaşamış olmasını talep ediyor.