Ankara'da 'Şehrim Kudüs' Resim Sergisi Açıldı

Ankara'da 'Şehrim Kudüs' Resim Sergisi

Başkent Ankara, 'Şehrim Kudüs' isimli resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi, ressam Aslı Baltacıoğlu ve onunla birlikte 36 öğrencisinin eserlerinden oluşuyor.

Nuri Pakdil Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde Açıldı

Nuri Pakdil Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen sergide, toz, pastel ve karakalem teknikleriyle yapılmış toplamda 41 eser sergilendi. Açılış kurdelesini, Ankara Valisi Vasip Şahin, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum keserek sergiyi açtı.

Vali Şahin'den Önemli Açıklamalar

Vali Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, şair ve yazar Nuri Pakdil'e atıfta bulunarak, "Nuri Ağabeyin isminin verildiği bir mekanda, Kudüs sergisinin açılmasının bambaşka bir anlamı var" dedi. Kudüs'ün manevi önemine dikkat çeken Vali, "Kudüs bizim açımızdan, kültürümüz açısından, canımız kadar önemli. Birinci kıblemiz, ikinci mukaddes beldemiz. Kudüs'ün anlamı, bizim için bir şehir veya coğrafyadan çok daha fazlasıdır. Çektiğimiz ızdırabın altında yatan bu derin anlamdır" şeklinde konuştu.

Ressam Merve Kösdağ'ın Dikkat Çekici Sözleri

Ressam Merve Kösdağ, sergide Filistin halkının zorluklara ve soykırıma karşı direnişine dikkat çekerek, "Burada zulüm altında mücadele eden insanlar, bütün dünyaya Müslümanca bir duruş sergilediklerini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

'Şehrim Kudüs' resim sergisi, 9 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.