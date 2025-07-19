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Ankara'da 'Toprak ve Bayrak' Sergisi Görücüye Çıktı

Necmeddin Sadıkoğlu'nun sergisi, şehit ailelerinin katılımıyla Ankara'da açıldı ve özel yapımı Türk Bayrağı ile dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 16:43
Ankara'da 'Toprak ve Bayrak' Sergisi Görücüye Çıktı

Ankara'da 'Toprak ve Bayrak' Sergisi Görücüye Çıktı

Başkent Ankara, bakır rölyef sanatçısı Necmeddin Sadıkoğlu tarafından hazırlanan 'Toprak ve Bayrak' sergisine ev sahipliği yaptı. Mamak'taki Musiki Muallim Mektebi Müzik Müzesi'nde şehit ailelerinin katılımıyla açılan sergi, unutulmaz bir anma etkinliği oldu.

Sergide, Sadıkoğlu'nun Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip olan bakır rölyef hat eserleri yer alırken, ayrıca Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan 13 şehidin kabir topraklarından yapılan Türk Bayrağı da sergilendi.

Sadıkoğlu’nun Açıklamaları

Açılışta bir konuşma yapan Sadıkoğlu, kabir topraklarının şehit aileleri tarafından kendisine gönderildiğini belirtti. Şunları kaydetti: "13 şehidimizin kabir toprakları, şehit ailelerimiz tarafından bana gönderildi. Bu topraklardan Türk Bayrağı yapalım diye projemizi anlattım ve hepsi de olumlu karşıladı. Kimya mühendisleriyle yaklaşık iki üç aylık bir çalışmanın ardından bayrağımızı yaptık. Şu anda onu hep birlikte sergileyeceğiz."

Belediye Temsilcisinin Duyguları

Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yahya Umut Özkan, böyle anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Tüm şehitleri rahmetle anıyoruz," dedi.

Şehit Ailelerinin Katılımları

Sergiyi ziyaret eden 15 Temmuz şehidi polis memuru Fırat Bulut'un kayınpederi Mevlüt İlhan Duroğlu, etkinliğe katılmasının sebebini, şehitlerin unutulmadığını görmek ve onları rahmetle anmak olarak açıkladı. Duroğlu, "Şehit kabirlerinden alınan topraklarla yapılan Türk bayrağını görmekten gurur duyuyoruz," diyerek Sadıkoğlu'na teşekkür etti.

15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Vedat Büyüköztaş'ın yeğeni Ecesu Büyüköztaş ise, "Şu an hayattaysak şehitlerimiz sayesinde. Bayrak inmez, vatan sönmez, ezan dinmez," diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Bakır rölyef sanatçısı Necmeddin Sadıkoğlu'nun "Toprak ve Bayrak" sergisi, Ankara'da, şehit...

Bakır rölyef sanatçısı Necmeddin Sadıkoğlu'nun "Toprak ve Bayrak" sergisi, Ankara'da, şehit ailelerinin katılımıyla açıldı. Mamak'taki Musiki Muallim Mektebi Müzik Müzesi'nde açılan sergide Sadıkoğlu'nun Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıdığı belirtilen bakır rölyef hat eserlerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 13 şehidin kabir topraklarından yapılan Türk Bayrağı yer alıyor.

Bakır rölyef sanatçısı Necmeddin Sadıkoğlu'nun "Toprak ve Bayrak" sergisi, Ankara'da, şehit...

Bakır rölyef sanatçısı Necmeddin Sadıkoğlu'nun "Toprak ve Bayrak" sergisi, Ankara'da, şehit ailelerinin katılımıyla açıldı. Mamak'taki Musiki Muallim Mektebi Müzik Müzesi'nde açılan sergide Sadıkoğlu'nun Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıdığı belirtilen bakır rölyef hat eserlerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 13 şehidin kabir topraklarından yapılan Türk Bayrağı yer alıyor.

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