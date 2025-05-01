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Ankara'da Unutulmaz 'Retro Azerbaycan Mahnıları' Konseri

Ankara'da düzenlenen 'Retro Azerbaycan Mahnıları' konseri büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 23:58
Ankara'da Unutulmaz 'Retro Azerbaycan Mahnıları' Konseri

CSO'da 'Retro Azerbaycan Mahnıları' Konseri Gerçekleşti

Aşkentte, 'Retro Azerbaycan Mahnıları' konseri, CSO Ada Ankara'da sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Sanatın Zirvesi: 18 Eser Sahne Aldı

Konserde, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni Cem Gürdal, dinleyicilere aralarında 'Bir bele yarim ola' ve 'Sevdalandım yaz gelince' gibi eserlerin de bulunduğu 18 parçayı seslendirdi.

Söz konusu etkinlik, Azerbaycan müziğinin zenginliğini ve duygusunu yansıtan özel bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Başkentte, "Retro Azerbaycan Mahnıları" konseri düzenlendi. CSO Ada Ankara'daki konserde Ankara...

Başkentte, "Retro Azerbaycan Mahnıları" konseri düzenlendi. CSO Ada Ankara'daki konserde Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni Cem Gürdal'ın seslendirdiği farklı eserlere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Başkentte, "Retro Azerbaycan Mahnıları" konseri düzenlendi. CSO Ada Ankara'daki konserde Ankara...

Başkentte, "Retro Azerbaycan Mahnıları" konseri düzenlendi. CSO Ada Ankara'daki konserde Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni Cem Gürdal'ın seslendirdiği farklı eserlere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

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