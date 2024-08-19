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Ankara'nın Tarihi Köy Camileri Restore Edilmeyi Bekliyor

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki tarihi köy camileri, özgün ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkat çekiyor; restorasyon çağrıları artıyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:41
Ankara'nın Tarihi Köy Camileri Restore Edilmeyi Bekliyor

Ankara'nın Tarihi Camileri Restore Edilmeyi Bekliyor

Kalecik ilçesinde inşa edilen, özgün ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkat çeken köy camileri, geçmişe ışık tutarak mevcut durumlarıyla restore edilmeyi bekliyor.

Çaykaya Mahallesi’ndeki Eski Cami

Çaykaya Mahallesi'nde yer alan ve 1954 yılında taş ile kerpiç kullanılarak yapılan cami, dönemin mimarisini yansıtmasıyla dikkat çekiyor. Tavan ve duvar süslemeleri, ziyaretçileri büyülemekte.

Uzun yıllar mahallenin ibadet ihtiyacını karşılayan cami, yeni bir caminin yapılmasıyla kullanım dışı kalmış ve zamanla maalesef bakımsız kalmıştır.

Salih Yancı ve Kamuoyuna Dikkat Çekme Çabaları

Türkçe öğretmeni Salih Yancı, bu camileri gezip fotoğraflayarak sosyal medyada farkındalık yaratmaya çalışıyor. Yancı, genellikle bu camilerin tavanlarının ahşap yapıldığını dile getirerek, "Buralardan ustaların geçmesi mümkün. Bu camide Veysi Usta'nın ve Muharrem Bican'ın izleri bulunmakta," dedi.

Yetkililerin Durumdan Haberdar Olduğu Bilgisi

Yancı, 2021'de ilk kez geldiği caminin durumunun o zamanlarda daha iyi olduğunu ve sonrasında tavan ve duvarlardaki dökülmelerin arttığını belirtti. "Gerekli kurumların burada haberdar olduğunu biliyorum, sık sık kontrol ediyorlar. Ama restore edilecek mi, bunun süresi ne olacak, bilemiyoruz," şeklinde konuştu.

Caminin Sanatsal Değeri

Yancı, ahşap tavan ve duvar süslemelerinin değerine vurgu yaparak, "Bu caminin tarihi değeri; yüzyılı aşmamış olsa bile, geleneksel sanatlarda büyük bir mirası barındırıyor," dedi.

Kalecik’teki Diğer Tarihi Caminin Durumu

Altıntaş Mahallesi’nde bulunan bir diğer tarihi cami ise 1900 yılında yaptırıldı. Yancı, bu caminin tavanının Ankara'nın en güzel tavanı olduğuna inandığını aktardı ve nakışların sıva altında kalmış olabileceğini söyledi.

Toplumun Talepleri ve Tarihi Eserlerin Geleceği

Altıntaş Mahallesi’nin eski muhtarı Üzeyir Bilgen, köylerinin tarihi camisini canlandırmak için yetkililere çağrıda bulundu. Bilgen, "Buraya gelenler fotoğraf çekip gidiyor, ama yüz yüze bir sonuç göremedik. Bu tarihi eserin restore edilmesini istiyoruz," diye ekledi.

Ankara’nın bu tarihi köy camileri, geçmişin izlerini taşımakta olup, restore edilerek yeni nesillere aktarılmayı bekliyor.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri...

Ankara'nın Kalecik ilçesindeki ahşap ve duvar süslemeleriyle dikkati çeken eski köy camileri, restore edilmeyi bekliyor. Çaykaya Mahallesi'nde bulunan ve 1954'te taş ve kerpiç kullanılarak yapılan eski cami, dönemin mimarisine ışık tutuyor, tavan ve duvar süslemeleri görenleri hayran bırakıyor. Uzun yıllar mahallenin ihtiyacına cevap veren cami, yeni caminin yapılmasıyla kullanımdan düştü ve zamanla kaderine terk edildi.

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