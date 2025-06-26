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Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sezonu Görkemli Konserle Kapattı

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, sezon kapanışında göz dolduran bir konserle Türk müziğini kutladı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 21:41
Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sezonu Görkemli Konserle Kapattı

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sezonu Görkemli Konserle Kapattı

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, sezon kapanış konserini eşsiz bir seçkiyle gerçekleştirdi. Şef Cem Gürdal yönetiminde, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da düzenlenen konserde, Türk dünyasının en sevilen eserleri müzikseverlerle buluştu.

Konserde sunulan 16 parçalık özel repertuvar, yıl boyunca beğeni toplayan eserlerden oluştu ve sanatseverleri derinden etkiledi. Dinleyiciler, topluluğun müzikal yeteneklerini alkışlarla taçlandırdı. Ankara, bu etkileyici performansla müziğin evrensel dilinde bir kez daha buluştu.

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'daki sezon kapanış...

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'daki sezon kapanış konserinde, yıl boyunca beğeni toplamış eserlerinden oluşan özel bir seçki sundu.

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'daki sezon kapanış...

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'daki sezon kapanış konserinde, yıl boyunca beğeni toplamış eserlerinden oluşan özel bir seçki sundu.

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