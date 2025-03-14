Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 60. Yılını CSO Konseriyle Kutladı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 60. yılını CSO konseriyle kutladı. Etkinlik, zengin bir reperatuvar sunumuyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:09
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 60. Yılını CSO Konseriyle Kutladı

CSO, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi İçin Sahne Aldı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin 60. yılını üniversitelilerle kutlamak üzere özel bir konser gerçekleştirdi. Bu anlamlı etkinlik, CSO Denizbank Konserleri kapsamında, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleştirildi.

Fakültenin Başarıları Vurguya Alındı

Konserde, fakültenin geçmişten bugüne uzanan başarı hikâyesi ve iletişim alanındaki öncü rolü öne çıkarıldı. Orkestra, ünlü şef Vladimir Fanshil yönetiminde sahne aldı.

Özel Performanslar Sunuldu

Geceye damgasını vuran isimlerden biri, Moskova'dan katılan piyanist Andrey Gugnin oldu. Konser sırasında, Robert Schumann’ın 54 numaralı piyano konçertosu ve Sergei Prokofiev’in Romeo-Juliet bale suitlerinden seçmeler sanatseverlere ve üniversite öğrencilerine sunuldu. Usta sanatçının performansı, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin 60. yılını...

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin 60. yılını üniversitelilerle seçkin bir repertuvarın sunulduğu konserle kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin 60. yılını...

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin 60. yılını üniversitelilerle seçkin bir repertuvarın sunulduğu konserle kutladı.

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