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Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi yine yaptı yapacağını! O ildeki öğrencilere müjde! Herkese ücretsiz...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 10:44
Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan ve 35 yaşını aşmamış vatandaşların 2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı'na girebilmeleri için önemli bir destek adımı attı. ABB, bu yıl da KPSS Ortaöğretim sınavı başvuru ücretlerini karşılayarak birçok adayın sınava katılımını kolaylaştıracak.

Başvuru Ücretleri Belediye Tarafından Karşılanacak

ABB, sosyal destek programlarından yararlanan ve 35 yaşını geçmemiş adayların 2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı başvuru ücretlerini karşılayacağını duyurdu. ÖSYM başvurularını tamamlayan adaylar, 2024 KPSS Ortaöğretim Başvuru Belgesi'ni en geç 28 Temmuz 2024 tarihine kadar sisteme yükleyerek başvurularını yapabilecek. ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bu süreçte başvuruları kabul edecek ve gerekli destekleri sağlayacak.

Ön Başvurular İnternet Üzerinden Yapılacak

Şartları sağlayan adaylar, başvuru evrakları ile birlikte ön başvurularını online olarak gerçekleştirebilecekler. Adaylar, ön başvurularını en geç 28 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.00'ye kadar 'https://forms.ankara.bel.tr/ortaogretim-kpss-2024' adresi üzerinden tamamlamalılar. Bu süreçte adayların başvuru belgelerini doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları büyük önem taşıyor.

Sosyal Desteklerin Devamlılığı

ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sosyal destek programlarının sürekliliğine vurgu yaparak, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da KPSS başvuru ücretlerinin karşılanacağını belirtti. Sosyal destek programlarından yararlanan adaylar, bu uygulama sayesinde sınav ücretlerinden muaf olacak ve sınav hazırlıklarına daha fazla odaklanabilecekler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı başvuru ücretlerini karşılama kararı, birçok genç aday için büyük bir destek oldu. Sosyal destek programlarının sürdürülebilirliği ve eğitime verilen önem, ABB'nin bu alandaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Başkan Mansur Yavaş’ın liderliğinde, ABB’nin eğitim ve gençlere yönelik projeleri devam edecek ve Ankara, gençlerin eğitim yolculuğunda yanında olmaya devam edecek. Bu adımlar, gençlerin gelecekte daha güçlü ve donanımlı bireyler olarak topluma kazandırılmasına büyük katkı sağlayacak.

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