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Anneler dikkat! Devletten büyük eğitim ve sağlık desteği işte şartlar ve detaylar...

Devlet, sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik büyük bir yardım programı başlattı. Çocukların eğitimine ve sağlığına odaklanan bu yardımlar sayesinde, aileler hem maddi destek alacak hem de çocuklarının geleceğini güvence altına alacak. Detayları kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:20
Anneler dikkat! Devletten büyük eğitim ve sağlık desteği işte şartlar ve detaylar...

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocuklarının örgün eğitime devam etmeleri şartıyla belirli aylık ödemeler yapılmaktadır. Bu yardımlar, öğrencinin cinsiyetine ve eğitim seviyesine göre farklılık göstermektedir.

İlköğretim Öğrencilerine Yardım Miktarları:

Erkek öğrencilere aylık 90 TL

Kız öğrencilere aylık 100 TL

Ortaöğretim Öğrencilerine Yardım Miktarları:

Erkek öğrencilere aylık 130 TL

Kız öğrencilere aylık 150 TL

Bu yardımlar, okulun açık olduğu aylarda, öğrencinin bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmaması şartıyla PTT aracılığıyla öncelikle annelere yapılmaktadır.

Yardımın Durdurulma Sebepleri

Şartlı eğitim yardımının durdurulmasına neden olabilecek durumlar şunlardır:

Öğrencinin örgün eğitim dışına çıkması

Bir ay içerisindeki okul devamsızlık süresinin 4 günden fazla olması

Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi

Ailenin muhtaçlık durumunun ortadan kalkması

Öğrencinin veya hak sahibi ebeveynin vefat etmesi

Şartlı Sağlık Yardımı

0-6 yaş arası çocuklar ve gebe kadınlar için düzenli sağlık yardımları yapılmaktadır. Bu yardımlar, çocukların sağlık kontrollerine götürülmesi ve anne adaylarının hamilelik süresince sağlık kontrollerini yaptırmaları şartıyla verilmektedir.

Sağlık Yardımları Miktarları:

0-6 yaş arası çocuklara aylık 100 TL (en fazla 72 ay)

Gebe kadınlara aylık 200 TL (en fazla 9 ay)

Lohusa kadınlara aylık 300 TL (en fazla 2 ay)

Hastanede doğum gerçekleştiren kadınlara bir kereye mahsus 500 TL

Yardımın Durdurulma Sebepleri

Şartlı sağlık yardımının durdurulmasına neden olabilecek durumlar şunlardır:

Çocuğun Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu tarihlerde sağlık kontrollerini yaptırmaması

Çocuğun 72 ayını doldurması

Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi

Ailenin muhtaçlık durumunun ortadan kalkması

Çocuğun veya hak sahibi ebeveynin vefat etmesi

Gebelik ve Doğum Yardımları

Gebelik süresi içerisinde başvuru yapan ve ihtiyaç sahipliği Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kadınlara, gebelik döneminde ve doğum sonrasında da çeşitli yardımlar yapılmaktadır.

Gebelik ve Doğum Yardımları Miktarları:

Gebelik döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde aylık 200 TL

Doğumun yetkili hastanede gerçekleşmesi halinde bir kereye mahsus 500 TL

Lohusalık döneminde düzenli olarak muayenelere gidilmesi halinde iki kereye mahsus 300 TL

Sosyal yardım programları, ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim ve sağlık alanlarında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu yardımlar, ailelerin sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir.

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