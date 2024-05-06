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Anneler gününe özel büyük indirim! Ürünler yarı fiyatın satışta

Migros haftalık indirimlerini duyurmaya devam ediyor. Mayıs ayının ilk indirimi geldi. Migros, anneler gününe özel kampanyasını başlattığını duyurdu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 06.05.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 08:39
Anneler gününe özel büyük indirim! Ürünler yarı fiyatın satışta

Her zaman her yaşta özel olan Annelerimiz için anneler gününde hediye almanın en uygun ve kaliteli yolunu arıyorsanız, Migros dev bir kampanya başlattığını açıkladı. Detaylar haberimizde…

otomobil

MİGROS'TAN ANNELER GÜNÜ KAMPANYASI! O ÜRÜNLER YÜZDE 50 İNDİRİME GİRDİ

Migros'ta Anneler Günü'ne özel %50 indirim muhteşem. Kremlerden losyonlara, parfümlerden makyaj ürünleri ve saç boyalarına, Paşabahçe ve Borcam ürünlerinden küçük elektrikli ev aletlerine ve Güral porselen sofra takımlarına kadar pek çok seçenek mevcut.

Migros marketleri, 12 Mayıs Anneler Günü'ne özel hediye indirimiyle bir kez daha adından söz ettiriyor. Kampanyada yüz kremlerinden, vücut ve el losyonlarına, parfümlerden, makyajdan saç boyalarına, makyajdan saç boyalarına kadar pek çok harika ürün indirimli şekilde satışa

sunuluyor. Züccaciyeden mutfak eşyalarına ve Lav markalı ürünlere, kişisel bakım ürünlerinden Aryıldız düdüklü tencerelere kadar birçok avantajlı üründe kampanya dikkat çekiyor.

Migros'ta Anneler Günü'ne özel indirime giren ürünler arasında; Yüz, vücut ve el bakım krem ve losyonlarında %50 indirim, Maybelline, L'Oréal Paris, Golden Rose, Note makyaj ürünlerinde %50 indirim, Porselen ve seramik mutfak malzemelerinde %30 indirim, Lav marka ürünlerinde %40 indirim , Lav 3'lü 3 Parça Şampanya Kadehi 129,95 TL'ye, Lav 3'lü Şampanya Kadehi 129,95 TL'ye, 18 Parça Güral Porselen Yemek Takımı 1.299 TL'ye, 18 Parça Güral Porselen Yemek Takımı 1.299 TL'ye Satıldı .

MİGROS ANNELER GÜNÜ İNDİRİMLERİ

Yüz, Vücut, El Bakım Kremlerinde ve Losyonlarda %50 İndirim

Parfümlerde %50 İndirim

Maybelline, L'Oreal Paris, Golden Rose, Note Markalı Makyaj Ürünlerinde %50 İndirim

Saç Boyaları ve Saç Şekillendiricilerinde %30 İndirim

otomobil

Züccaciye Grubu Pişirme Mutfak Gereçlerinde %30 İndirim

Porselen ve Seramik Mutfak Gereçlerinde %30 İndirim

Paşabahçe ve Borcam Markalı ürünlerde %40 İndirim

Lav Markalı Ürünlerde %40 İndirim

otomobil

Elektrikli Küçük Ev Aletlerinde ve Kişisel Bakım Ürünlerinde %30 İndirim

Lav Şekerlik 74.95 TL

Lav 3'lü Şampanya Kadehi 129.95 TL

Lav Saklama Kabı 104.95 TL

Mehtap Seramik Sığ Tencere 649.95 TL

Brita Ürünlerinde %35 İndirim

otomobil

Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı 1.299 TL

Güral Porselen Düz Tabak 89.95 TL

Keramika Seramik 8 Parça Çay Takımı 349.95 TL

Aryıldız Düdüklü Tencere 2.899 TL

Güral Porselen 6 Kişilik Fincan Takımı 599.95 TL

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