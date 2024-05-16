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Annenize en güzel hediyeyi almayı düşünenler koşun! YÜZDE 50 indirim fırsatını sakın kaçırmayın

Migros anneler gününe özel hediye almak isteyenlerin yüzünü güldüren haberi verdi. Yüzde 50 indirim sunan Migros market ile siz de indirimli ürün alabilirsiniz. Anneler Günü hediyesi almak isteyenler için yüzde 50 indirim sunuldu.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 08:02
Annenize en güzel hediyeyi almayı düşünenler koşun! YÜZDE 50 indirim fırsatını sakın kaçırmayın

Migros'un Anneler Gününe özel sunduğu yüzde 50 indirim fırsatını kaçırmayın! Annenize en güzel hediyeyi almak isteyenler için harika bir fırsat. Hemen Migros markete koşarak sevdiklerinize özel hediyeleri uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın, sevdiklerinizi mutlu edin! Migros'un Anneler Günü'ne özel yaptığı yüzde 50 indirim fırsatını kaçırmayın! En güzel hediyeyi annenize almak isteyenler için harika bir fırsat sunuluyor. Migros marketlerinde bu özel indirimden faydalanarak annenize sevdiklerinize unutulmaz bir hediye alabilirsiniz. Acele edin ve bu fırsatı kaçırmayın!

migros

Migros'un Anneler Günü için sunduğu yüzde 50 indirim fırsatını kaçırmayın! Annenize en güzel hediyeyi almak isteyenler için harika bir fırsat. Hemen şimdi Migros'a koşun ve sevdiklerinize özel hediyeyi ekonomik fiyatlarla satın alın. Bu fırsatı kaçırmayın! Migros marketindeki Anneler Günü indiriminden faydalanmak için hemen harekete geçin ve annenize en güzel hediyeyi almak için fırsatı kaçırmayın! YÜZDE 50 indirim ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirmek için acele edin!

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