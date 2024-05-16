Annenize en güzel hediyeyi almayı düşünenler koşun! YÜZDE 50 indirim fırsatını sakın kaçırmayın

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Migros'un Anneler Günü için sunduğu yüzde 50 indirim fırsatını kaçırmayın! Annenize en güzel hediyeyi almak isteyenler için harika bir fırsat. Hemen şimdi Migros'a koşun ve sevdiklerinize özel hediyeyi ekonomik fiyatlarla satın alın. Bu fırsatı kaçırmayın! Migros marketindeki Anneler Günü indiriminden faydalanmak için hemen harekete geçin ve annenize en güzel hediyeyi almak için fırsatı kaçırmayın! YÜZDE 50 indirim ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirmek için acele edin!