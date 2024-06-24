Bist 100
10.767,85 0%
DOLAR
32,92 0,02%
EURO
35,41 0%
ALTIN
2.456,63 -0,02%

Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımını başlattı! 18 yaş üzeri ve bu şartları sağlayanlar dikkat

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, iki farklı pozisyon için personel alımı yapacak. Başvuru süreci ve tüm detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 24.06.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 23:02
Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımını başlattı! 18 yaş üzeri ve bu şartları sağlayanlar dikkat

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sanatçı alımlarına başladı. Tiyatro severlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleyen Şehir Tiyatrosu, Müzisyen ve Tiyatro Oyuncusu pozisyonlarına başvuruları kabul ediyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MÜZİSYENLER İÇİN KAÇIRILMAYACAK BİR FIRSAT

Müzik alanında deneyimli, enstrüman çalma yeteneğine sahip ve müzik bilgisine güvenen müzisyenler için harika bir fırsat! Şehir Tiyatrosu’nun büyüleyici atmosferinde yeteneğinizi sergilemek ve unutulmaz performanslara imza atmak için başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru yapabilmek için Antalya ilinde ikamet ediyor olmanız, 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, askerlikle ilişiğinizin bulunmaması, müzik alanında deneyim sahibi olmanız ve enstrüman çalma yeteneğinizin olması gerekmektedir.

OYUNCULAR İÇİN SAHNEYE ÇIKMA FIRSATI

Oyunculuk eğitimi almış veya halen oyunculuk eğitimi gören yetenekli oyuncular, Şehir Tiyatrosu’nun kapıları sizlere açık! Sahnede yer almak, kendinizi ifade etmek ve izleyicileri büyüleyecek oyunlarda rol almak için başvurularınızı bekliyoruz.

BAŞVURU KOŞULLARI

• Antalya ilinde ikamet ediyor olmak,

• 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır,

• Askerlikle herhangi bir ilişkisi olmamalıdır,

• Oyunculuk eğitimi sunan fakültelerin Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümlerinden birinde öğrenci olmalı veya bu bölümlerden mezun olmalıdır.

Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. başvurularınızı kabul etmek için hazır bekliyor. Başvurularınızı şahsen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgilere ve gereken belgelere ulaşmak için resmi internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Son başvuru tarihi olarak 25 Haziran 2024 görünüyor.

İLGİLİ HABERLER

O bankada hesabı olan telefon faturası ödemiyor! Geç kalmadan hemen başvurun

Emekliler ve öğretmenler dev indirimi kaptı! 3 gün sonra büyük indirim tufanı başlıyor

Alışverişte fiş almıyorsanız hapı yuttunuz! GİB peşinize düşecek

Borcu dağ gibi birikenlere müjdeler müjdesi geldi! O borçların tamamı tek kalemde silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Alışverişte fiş almıyorsanız hapı yuttunuz! GİB peşinize düşecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımını başlattı! 18 yaş üzeri ve bu şartları sağlayanlar dikkat

Huzurevlerine KPSS şartsız personel alımı başladı! İŞKUR başvuru şartlarını duyurdu

Devlet dar gelirliye 1900 TL'lik yardım kesesini açtı! Tek şartla hanebaşı ödeme başlıyor

Borcu dağ gibi birikenlere müjdeler müjdesi geldi! O borçların tamamı tek kalemde silinecek

İstanbullulara artık tamamen ücretsiz! Başvuranlar bu hizmete tek kuruş ödemeyecek

İkinci el araç arayanlara ilaç gibi kampanya! 400.00 TL’nin geri ödemesi hiç bu kadar kolay olmamıştı

O bankada hesabı olan telefon faturası ödemiyor! Geç kalmadan hemen başvurun

İlkokul mezunlarına iş kapısı açıldı! SYDV beklenen personel alımını duyurdu

Temmuz gelmeden zammı geldi! Yüzde 135 zam ceplere şimdiden girdi

Akaryakıt zammı emekli maaşını arttırdı! O oran arttı da arttı

Emekliler ve öğretmenler dev indirimi kaptı! 3 gün sonra büyük indirim tufanı başlıyor