Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımını başlattı! 18 yaş üzeri ve bu şartları sağlayanlar dikkat

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sanatçı alımlarına başladı. Tiyatro severlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleyen Şehir Tiyatrosu, Müzisyen ve Tiyatro Oyuncusu pozisyonlarına başvuruları kabul ediyor.





MÜZİSYENLER İÇİN KAÇIRILMAYACAK BİR FIRSAT

Müzik alanında deneyimli, enstrüman çalma yeteneğine sahip ve müzik bilgisine güvenen müzisyenler için harika bir fırsat! Şehir Tiyatrosu’nun büyüleyici atmosferinde yeteneğinizi sergilemek ve unutulmaz performanslara imza atmak için başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru yapabilmek için Antalya ilinde ikamet ediyor olmanız, 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, askerlikle ilişiğinizin bulunmaması, müzik alanında deneyim sahibi olmanız ve enstrüman çalma yeteneğinizin olması gerekmektedir.

OYUNCULAR İÇİN SAHNEYE ÇIKMA FIRSATI

Oyunculuk eğitimi almış veya halen oyunculuk eğitimi gören yetenekli oyuncular, Şehir Tiyatrosu’nun kapıları sizlere açık! Sahnede yer almak, kendinizi ifade etmek ve izleyicileri büyüleyecek oyunlarda rol almak için başvurularınızı bekliyoruz.

BAŞVURU KOŞULLARI

• Antalya ilinde ikamet ediyor olmak,

• 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır,

• Askerlikle herhangi bir ilişkisi olmamalıdır,

• Oyunculuk eğitimi sunan fakültelerin Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümlerinden birinde öğrenci olmalı veya bu bölümlerden mezun olmalıdır.

Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. başvurularınızı kabul etmek için hazır bekliyor. Başvurularınızı şahsen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgilere ve gereken belgelere ulaşmak için resmi internet sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Son başvuru tarihi olarak 25 Haziran 2024 görünüyor.