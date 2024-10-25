Antalya'da 14. Kitap Fuarı Açıldı

Antalya'da 14. Kitap Fuarı Tüm Güzelliğiyle Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 14'üncü Antalya Kitap Fuarı, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Önemli İsimler Açılışta Bir Araya Geldi

Fuarın açılışında Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve onur konuğu olarak tarihi eserlerin önemli ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı yer aldı.

Vali Şahin'den Kitap Okumanın Önemi

Açılış konuşmasını yapan Vali Şahin, Ortaylı’nın üniversitedeki hocası olduğunu belirterek, "İyi bir idareci mutlaka iyi bir okur olmalıdır." tavsiyesini hatırlattı. Şahin, "Kitap fuarı, bu amaca hizmet eden önemli bir etkinlik. 14 yıl boyunca emek veren belediye yetkililerini tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Özdemir: Keyifli Bir Buluşma

Büşra Özdemir ise bu yılki fuarın 271 yazar, 225 ulusal ve uluslararası yayınevi ile yerel Antalyalı yazarlara ev sahipliği yapacağını vurgulayarak, "Kitapseverlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Ortaylı'dan Tarih Vurgusu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir ülkenin en büyük zenginliğinin tarih olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı" açıldı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışına katılan Vali Hulusi Şahin, konuşma yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Antalya Kitap Fuarı" açıldı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışına katılan Vali Hulusi Şahin, konuşma yaptı.