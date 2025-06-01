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Antalya'da 2. Karacaören Şenlikleri Gerçekleşti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 2. Karacaören Şenlikleri, yarışmalar ve yöresel oyunlarla renklendi.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 19:56
Antalya'da 2. Karacaören Şenlikleri Gerçekleşti

Antalya'nın Kumluca'sında 2. Karacaören Şenlikleri

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Karacaören Mahallesi'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen şenlikler, yerel halkın ilgisiyle büyük bir coşkuyla kutlandı. İki gün süren etkinlikte, çeşitli yarışmalar ve yöresel oyunlar katılımcılarla buluştu.

Yarışmalar ve Oyunlar

Yarışmalar arasında motokros, eşek yarışı, gözü bağlı el arabası sürme ve üç ayak yarışı gibi çeşitli geleneksel oyunlar yer aldı. 92 motokros sporcusu, 10 farklı kategoride derece alabilmek için kıyasıya mücadele ederken, bazıları Alakır çayı içerisinde geçen parkurda zor anlar yaşadı.

Motokros yarışlarının ardından gerçekleştirilen eşek yarışında ise sporcular, eşeklere hakim olmakta zorlandıklarını itiraf ettiler. Yarışta Kemal Deveci, 300 cc'lik motoruyla birinci olduğunu belirtirken, eşek yarışında sonuncu olmanın şaşkınlığını yaşadığını ifade etti.

Şenliklerin Detayları

Karacaören Mahallesi Muhtarı Yusuf Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliklerin ilgiyle karşılandığını belirterek, gelecek yıl daha kapsamlı bir program hazırlamayı düşündüklerini dile getirdi.

El arabası sürme yarışında kadınlarda birinci olan İrem Güven, kazandığı için çok mutlu olduğunu ve yarışmanın heyecanını yaşadığını aktardı. Yarışmalarda dereceye girenlere plaket ve farklı ödüller verildi.

Şenlik, sunulan orta oyunları ve yöresel sanatçıların konserleriyle sona erdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen...

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen şenliklerde, çeşitli yarışmalar ve yöresel oyunlar gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlikteki motokros, eşek, gözü bağlı el arabası sürme, üç ayak ve yöresel oyunlar yarışması ilgi çekti.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen...

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen şenliklerde, çeşitli yarışmalar ve yöresel oyunlar gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlikteki motokros, eşek, gözü bağlı el arabası sürme, üç ayak ve yöresel oyunlar yarışması ilgi çekti.

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