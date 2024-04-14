Dışişleri Bakanlığı en az lise mezunu memur, büro personeli, temizlik ve güvenlik görevlisi alacak!

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı (UA) personel alım başvurularının devam ettiği bugünlerde artık sona yaklaşıyoruz. Sözleşmeki personel ve 96 kişilik boş kadroya alım yapacak olan Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ilgili kuruluşu UA, en az lise, ön lisans ve lisans mezunu adayların alımını yapacak.
Peki, UA’nın alımının yapacağı pozisyonların şartları neler? İşte başvuru şartları ve detaylar…
Son başvuru tarihi 14 Nisan!
UA personel alım başvurularının KPSS puanına göre yapılacağı aktarılırken, en son 14 Nisan tarihinde başvuruların biteceği aktarıldı. Yani, yarın itibarıyla başvurular bitiyor. Başvurular ise ajansın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet sifresi ile giriş yapılarak gerçekleştiriliyor.
UA personel alımı başvuru belgeleri neler?
- UA personel alımında başvuru sırasında gereken belgeler şöyle belirlendi:
- Lise, lisans ya da ön lisans mezuniyet belgesi
- Yurt dışında eğitim görmüş olanlar için denklik belgesi
- KPSS sonuç belgesi (ilgili yıl)
- Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
- Denetçi pozisyonuna başvuracaklar için Kamu İç Denetçi Sertifikası veya geçerli uluslararası denetim sertifikası
- Denetçi, uzman yardımcısı ve mütercim için YDS ya da ÖSYM tarafından verilmiş denklik belgesi
- Avukat pozisyonu için stajını tamamladığına dair belge ya da avukat ruhsatı
- Koruma ve günelik görevlisi pozisyonları için silahlı özel güvenlik kartı ya da onaylı örneği
UA personel alımında başvuru şartları nelerdir?
Adaylarda genel olarak 657 sayılı Devlet Memuruları Kanunundaki 48. Maddede yer alan şartlar geçerli olacak. Bunun dışında yaş şartı olarak Ocak ayının il günü itibarıyla 35 yaşından küçük olmak gerekecek. KPSS şartında ise lise için P94, ön lisansta P93 ve lisansta da P3 puanları geçerli olacak. Alanjına göre KPSS’de ise en az 70 puan şartı aranıyor olacak.
UA denetçi alım şartları
- İlgili bölümlerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak
- Kamu İç Denetçi Sertifikası ya da uluslararası geçerliliği olan CIA, CISA, CCSA, CGAP sertifikarından birine sahip olmak
- İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden birinden son 5 yıl içinde YDS sınavına girmiş olur bu sınavlardan en az B düzeyinde sonuç almış olmak, dil yeterliliği bulunmak
Uzman yardımcısı alım şartları
- İlgili bölümlerde 4 yıllık lisans derecesi bulunmak
- İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden birinden son 5 yıl içinde YDS sınavına girmiş olur bu sınavlardan en az B düzeyinde sonuç almış olmak, dil yeterliliği bulunduğunu gösteren belgeye sahip olmak
UA avukat alım şartları
- Hukuk fakültesinden ya da ilgili 4 yıllık bölümlerden mezun olmak
- Avukatlık stajını tamamlamış olmak
UA mütercim almı şartları
- Mütercim tercümanlık ya da ilgili 4 yıllık bölümlerden lisans mezunu olmak
- İngilizce dilinde YDS’den en az A seviye olmak, bu seviyeyi gösterecek uluslararası ve ÖSYM’nin kabul ettiği geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak
- Üniversitelerdeki ilgili bölümlerin mezuniyet şartını sağlama
- En az lise mezunu olmak
- Silahlı özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmak
- 2004 yılı 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde bulunan tüm şartları taşıyor olmak
- Güvenlik görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak
- Vardiyalı çalışmaya engeli bulunmamak
Destek personeli alım şartları neler
- Lise mezunu olmak
- Temizlik yapmaya engel olacak hastalık ya da sağlık durumu olmamak
UA hangi pozisyonlarda alım yapacak?
Yayımlanan ilandaki detaylara göre UA tarafından Dışişleri Bakanlığı bünyesine alınacak olan personellerin pozisyonları şöyle belirlendi:
- 1 denetçi,
- 1 avukat,
- 1 mütercim,
- 62 uzman yardımcısı,
- 18 büro personeli,
- 3 sekreter,
- 3 koruma ve güvenlik görevlisi,
- 7 hizmetli