Dışişleri Bakanlığı en az lise mezunu memur, büro personeli, temizlik ve güvenlik görevlisi alacak!

Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı (UA) personel alım başvurularının devam ettiği bugünlerde artık sona yaklaşıyoruz. Sözleşmeki personel ve 96 kişilik boş kadroya alım yapacak olan Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ilgili kuruluşu UA, en az lise, ön lisans ve lisans mezunu adayların alımını yapacak.

Peki, UA’nın alımının yapacağı pozisyonların şartları neler? İşte başvuru şartları ve detaylar…

Son başvuru tarihi 14 Nisan!

UA personel alım başvurularının KPSS puanına göre yapılacağı aktarılırken, en son 14 Nisan tarihinde başvuruların biteceği aktarıldı. Yani, yarın itibarıyla başvurular bitiyor. Başvurular ise ajansın resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet sifresi ile giriş yapılarak gerçekleştiriliyor.

UA personel alımı başvuru belgeleri neler?

UA personel alımında başvuru sırasında gereken belgeler şöyle belirlendi:



Lise, lisans ya da ön lisans mezuniyet belgesi



Yurt dışında eğitim görmüş olanlar için denklik belgesi



KPSS sonuç belgesi (ilgili yıl)



Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf



Denetçi pozisyonuna başvuracaklar için Kamu İç Denetçi Sertifikası veya geçerli uluslararası denetim sertifikası



Denetçi, uzman yardımcısı ve mütercim için YDS ya da ÖSYM tarafından verilmiş denklik belgesi



Avukat pozisyonu için stajını tamamladığına dair belge ya da avukat ruhsatı



Koruma ve günelik görevlisi pozisyonları için silahlı özel güvenlik kartı ya da onaylı örneği







UA personel alımında başvuru şartları nelerdir?

Adaylarda genel olarak 657 sayılı Devlet Memuruları Kanunundaki 48. Maddede yer alan şartlar geçerli olacak. Bunun dışında yaş şartı olarak Ocak ayının il günü itibarıyla 35 yaşından küçük olmak gerekecek. KPSS şartında ise lise için P94, ön lisansta P93 ve lisansta da P3 puanları geçerli olacak. Alanjına göre KPSS’de ise en az 70 puan şartı aranıyor olacak.

UA denetçi alım şartları

İlgili bölümlerin 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak



Kamu İç Denetçi Sertifikası ya da uluslararası geçerliliği olan CIA, CISA, CCSA, CGAP sertifikarından birine sahip olmak



İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden birinden son 5 yıl içinde YDS sınavına girmiş olur bu sınavlardan en az B düzeyinde sonuç almış olmak, dil yeterliliği bulunmak







Uzman yardımcısı alım şartları

İlgili bölümlerde 4 yıllık lisans derecesi bulunmak



İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden birinden son 5 yıl içinde YDS sınavına girmiş olur bu sınavlardan en az B düzeyinde sonuç almış olmak, dil yeterliliği bulunduğunu gösteren belgeye sahip olmak



UA avukat alım şartları

Hukuk fakültesinden ya da ilgili 4 yıllık bölümlerden mezun olmak



Avukatlık stajını tamamlamış olmak







UA mütercim almı şartları

Mütercim tercümanlık ya da ilgili 4 yıllık bölümlerden lisans mezunu olmak



İngilizce dilinde YDS’den en az A seviye olmak, bu seviyeyi gösterecek uluslararası ve ÖSYM’nin kabul ettiği geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak



Üniversitelerdeki ilgili bölümlerin mezuniyet şartını sağlama



En az lise mezunu olmak



Silahlı özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmak



2004 yılı 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde bulunan tüm şartları taşıyor olmak



Güvenlik görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak



Vardiyalı çalışmaya engeli bulunmamak





Destek personeli alım şartları neler



Lise mezunu olmak



Temizlik yapmaya engel olacak hastalık ya da sağlık durumu olmamak





UA hangi pozisyonlarda alım yapacak?

Yayımlanan ilandaki detaylara göre UA tarafından Dışişleri Bakanlığı bünyesine alınacak olan personellerin pozisyonları şöyle belirlendi: