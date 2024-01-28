İstanbul'daki bebekli aileler dikkat! Belediye bedavaya dağıtacak

İstanbul Valiliği tarafından uygulanmaya başlanan “GözBEBEĞİMİZ İstanbul” projesiyle 30 Bin Bebeğin bez ihtiyacı giderilecek. İşte detaylar.

İstanbul'daki bebekli aileler dikkat! Belediye bedavaya dağıtacak
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İstanbul Valiliği tarafından uygulamaya geçilen Gözbebeğimiz İstanbul projesi ile İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı İstanbul'da doğan 30.000 bebeğin bez ihtiyaçları giderilmeye başlandı.

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Kart dağıtımına başlandı

Proje kapsamında İstanbul Valiliği Aile Akademisi, maddi imkânları kısıtlı ailelere destek olmak amacıyla 39 ilçede bebek bezi alımında kullanılacak alışveriş kartları dağıtmaya başladı.

para

Proje bebeklerin 24 aylık olana kadarki bez masraflarını kapsamaktadır. Dağıtım ekibi, İstanbul'un 39 ilçesinde faaliyet göstermeye devam ederek maddi sıkıntı içindeki ailelere bu önemli destek hizmetini sunmaya devam edecek. 'GözBEBEĞİMZ İstanbul' projesi, orta ve uzun vadede erişim alanını genişletmeyi ve daha fazla aileye ulaşmayı hedefliyor.

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