Çatlayan yumurtalara veda edin! Haşlama suyuna ekleyince yumurtayı taş gibi çıkarıyor

Haşlarken çatlayan yumurtaların önüne geçirecek yöntem geldi. Haşlama suyunun içerisinde bunu ekleyince taş gibi yumurta çıkabilir. İşte o püf nokta...

Çatlayan yumurtalara veda edin! Haşlama suyuna ekleyince yumurtayı taş gibi çıkarıyor
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Haşlanmış yumurta yaparken bilmeniz gereken aşçılık tüyosu geldi. Haşlanmış yumurta, sağlıklı bir besin olarak bilinirken yüksek protein içerdiğinden ötürü tokluk hissini verir.Vitaminler ve mineraller vücudu beslediğinden ötürü hastalıkların gelişme olasılığı en aza indirilir.

Hafıze ve konstantrasyon sorunları ile alzheimer ve nörolojik hastalıkların gelişme olasılığı azalmasına yardımcı olunurken A vitaini öncülleri olan lutein ve zeaksantin karotenoidlerini yüksek oranda yer alan yumurta sarısı ise göz sağlığı için başta gelen yiyeceklerdendir.

haşlama yumurta
YUMURTA HAŞLARKEN ÇATLAMASINI ÖNLEYEN YÖNTEM
Yumurta haşlarken suyunun içerine 1 tutam tuz ya da karbonat eklenmesiyle çatlamaların önüne geçilir. Bu durumla beraber yumurta çatlamayacak ve daha hızlı haşlanmasına yol açacaktır.

GÜNDE KAÇ YUMURTA TÜKETİLMELİDİR?
Vücudun hastalıklara karşı daha güçlü bir şekilde direnç göstermesine yardımcı olan yumurta günde 1 veya 2 adet haşlanarak tüketilir. Haşlama, tereyağında pişirme veya kızartma hangisinin faydalı olduğu merak edilirken en sağlıklı halinin haşlama olduğu bilgisi uzmanlar tarafından verildi.

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