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Antalya'da Düğün Nostaljisi: Gelin Yağmurda Ata Bindi

Antalya'nın Finike ilçesinde gelin, düğününde ata binerken yağmurla şemsiyeyle tur atarak Yörük geleneğini yaşattı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 19:52
Antalya'da Düğün Nostaljisi: Gelin Yağmurda Ata Bindi

Antalya'nın Finike ilçesinde, düğününde ata binen gelin Neslihan Alkaya'nın, yağmur altında şemsiyeyle yapmış olduğu tur dikkatleri üzerine çekti.

Yörük Gelenekleri Canlandı

Turunçova Mahallesi'nde gerçekleşen düğünde, Neslihan Alkaya ile Abdullah Tıraşoğlu çiftinin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Evlilik merasiminde Yörük gelenekleri özenle yaşatıldı.

Yağmurda Nostaljik Anlar

Düğün sırasındaki gelin alma merasimi, atla gerçekleştirildi. Gelin, düğün alanında ata bindikten sonra aniden başlayan yağmur ile birlikte şemsiyesini açarak ilçede tur attı. Bu romantik anlar, düğün davetlileri tarafından büyük bir keyifle karşılandı.

Çift, üç gün süren düğünlerinde Yörük kültürünü canlandırmanın mutluluğunu yaşayarak, gelin alma merasimini böyle eşsiz anlara dönüştürdükleri için ayrıca sevinç duyduklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'nın Finike ilçesinde düğününde ata binen gelinin yağış altında şemsiyeyle tur atması...

Antalya'nın Finike ilçesinde düğününde ata binen gelinin yağış altında şemsiyeyle tur atması, güzel görüntü oluşturdu.

Antalya'nın Finike ilçesinde düğününde ata binen gelinin yağış altında şemsiyeyle tur atması...

Antalya'nın Finike ilçesinde düğününde ata binen gelinin yağış altında şemsiyeyle tur atması, güzel görüntü oluşturdu.

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