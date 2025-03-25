Antalya'da İklim Değişikliği Fotoğraf Sergisi Ziyarete Açıldı

Antalya'da İklim Değişikliği Fotoğraf Sergisi Açıldı

Antalya'da, küresel iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan 'Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Sergisi' kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu anlamlı sergi, 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor.

Sergi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin fuaye alanında gerçekleştirildi ve bu alanda 26 eser sergileniyor. Bahsi geçen eserler, Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği iş birliğiyle düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi kapsamındaki İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması'nda ödül alan fotoğraflardan oluşuyor.

İklim Değişikliğine Dikkat!

Sergide yer alan fotoğraflar, Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki küresel iklim değişikliği etkilerini gözler önüne seriyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, serginin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, "İklim değişikliği, geleceğin değil bugünün sorunu" diyerek bu konunun önemine dikkat çekti. Gürbüz, tüm vatandaşları bu anlamlı sergiyi gezmeye davet etti.

Serginin, 28 Mart tarihine kadar açık kalacağı ve tüm ilçe sakinlerini beklediği bildirildi.

Antalya'da iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan "Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Antalya'da iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan "Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Sergisi" açıldı.