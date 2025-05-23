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Antalya'da Öğrenciler İçin "Kitap ve Sanat Tarihle Buluştu" Etkinliği

Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarih ve sanatı bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 20:23
Antalya'da Öğrenciler İçin "Kitap ve Sanat Tarihle Buluştu" Etkinliği

Antalya'da Öğrenciler İçin "Kitap ve Sanat Tarihle Buluştu" Etkinliği

Antalya'nın Akseki ilçesinde, öğrencilerin tarihi ve kültürel mirası yakından tanımalarını sağlayan "Kitap ve Sanat Tarihle Buluştu" etkinliği gerçekleştirildi.

Tarihi Sokaklarda Sanat

Yeğen Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Cevizli Mahallesi'nde tarihi düğmeli evlerin bulunduğu sokakta yapıldı. Öğrencilerin bu sokakta yaptığı resimler sergilendi. Etkinlik sonrası öğrenciler, 260 basamaklı tarihi patikadan yürüyerek Kagrai Antik Kenti'ne ulaştı ve antik kalıntıların arasında kitap okuma imkanı buldular.

Çevre Temizliği ve Farkındalık

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, Kagrai Antik Kenti'nde çevre temizliği de yaptı. Cevizli Mahallesi Muhtarı Harun Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin öğrencilere tarihi ve okumayı sevdirme amaçlı olduğunu vurguladı.

Kütüphane Müdürü Emine Öz de, öğrencileri tarihi düğmeli evler ve birinci derece sit alanı olan Kagrai Antik Kenti'nde sanatla buluşturmanın önemine değinerek, "Kitap okumayla ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kırsalda yaşayan çocuklarımıza bu hizmeti ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz," dedi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, öğrencilerin tarihi ve kültürel mirası yakından tanımaları için...

Antalya'nın Akseki ilçesinde, öğrencilerin tarihi ve kültürel mirası yakından tanımaları için "Kitap ve Sanat Tarihle Buluştu" etkinliği organize edildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, öğrencilerin tarihi ve kültürel mirası yakından tanımaları için...

Antalya'nın Akseki ilçesinde, öğrencilerin tarihi ve kültürel mirası yakından tanımaları için "Kitap ve Sanat Tarihle Buluştu" etkinliği organize edildi.

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