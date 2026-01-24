Antalya'da sağanak yolları göle döndürdü: Araçlar mahsur kaldı

Sarı kod uyarılı Antalya'da gece boyu süren sağanak, rögar taşması ve su baskınlarına yol açtı; birçok araç mahsur kaldı, sürücüler kaldırımdan ilerledi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 07:58
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 08:11
Sarı kod ile uyarılan Antalya’da gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha kadar sürdü. Yağış nedeniyle rögarlar taştı, ana arterler adeta göle döndü ve şehir genelinde ulaşım aksadı.

Mahsur kalan araçlar ve sürücülerin çareleri

Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Kentin işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı’nın bazı noktalarında ilerleyemeyen araçları gören diğer sürücüler ise çareyi kaldırımdan ilerlemekte buldu.

Gece sokağa çıkan bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için otobüs duraklarına sığındı. Yakınındaki evinden markete inen bir vatandaşın ise alışverişini yaparken kafasına poşet geçirerek yürüdüğü görüldü.

Meteorolojik uyarı ve tahmin

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün sağanak ve fırtına uyarısı yaptığı kentte, yetkililer yağışların 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar süreceğini bildirdi.

