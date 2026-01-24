Siirt'te kaçak avcılığa 30 bin 797 lira ceza

Denetim ve uygulama

Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Pervari Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığı, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Merkez Şefliği av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, yoğun kar yağışı altındaki Pervari ilçesinde inceleme yapıldı.

Yapılan denetimlerde, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet kapsamında bir kişiye işlem yapıldı.

İhlal ve ceza

Şüpheliye, avcılık belgesi olmadan ve ava kapalı alanda 1 adet kınalı keklik avlamaktan dolayı 30 bin 797 lira idari ve tazminat bedeli para cezası uygulandı.

Yasal çerçeve

Söz konusu işlem, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

SİİRT'TE BİR KİŞİYE AVCILIK BELGESİ OLMADAN VE AVA KAPALI ALANDA 1 ADET KINALI KEKLİK AVLAMAKTAN DOLAYI 30 BİN 797 LİRA İDARİ VE TAZMİNAT BEDELİ PARA CEZASI UYGULANDI.