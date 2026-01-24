Siirt'te kaçak avcılığa 30 bin 797 lira ceza

Siirt Pervari'de avcılık belgesi olmadan ve ava kapalı alanda kınalı keklik avlayan kişiye 30 bin 797 lira idari ve tazminat cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:10
Denetim ve uygulama

Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Pervari Beğendik Jandarma Karakol Komutanlığı, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Merkez Şefliği av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında, yoğun kar yağışı altındaki Pervari ilçesinde inceleme yapıldı.

Yapılan denetimlerde, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet kapsamında bir kişiye işlem yapıldı.

İhlal ve ceza

Şüpheliye, avcılık belgesi olmadan ve ava kapalı alanda 1 adet kınalı keklik avlamaktan dolayı 30 bin 797 lira idari ve tazminat bedeli para cezası uygulandı.

Yasal çerçeve

Söz konusu işlem, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

