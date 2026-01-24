Elazığ'da 4,5 Metrelik Dev Kardan Adam Mahalleyi Büyüledi

Rüstempaşa Mahallesi'nde iki gençten etkileyici çalışma

Elazığ’ın Rüstempaşa Mahallesinde, yoğun kar yağışını fırsata çeviren iki arkadaşın yaptığı yaklaşık 4,5 metre uzunluğundaki dev kardan adam, mahallede dikkat çekti.

Projeyi gerçekleştiren 13 yaşındaki Beytullah Gezer ve 14 yaşındaki Arda Erulaş, kısa sürede ortaya çıkan eserle çevredekileri şaşırttı.

Beytullah Gezer yaptığı çalışmayı şöyle anlattı: "Kar, kömür, duba ve bayrak kullandık. Ekip çalışmasıyla yaptık. Yaklaşık 4,5 metre oldu. Keyifle yaptık. Vatandaşlar yanımıza gelip ‘Nasıl yaptınız, çok uzun olmuş’ diyor. Bir saat içerisinde tamamladık. Gerçekten mükemmel bir iş çıkardık"

Arda Erulaş ise, "Kar, kömür, duba ve bayrak kullandık. Kürek desteğiyle yaptık. Biraz abartalım dedik. Yaklaşık 4 ya da 4 buçuk metre oldu" ifadelerini kullandı.

Mahallede renkli görüntülere sahne olan dev kardan adam, çevredeki vatandaşlardan da tam not aldı.

ELAZIĞ'DA 4 BUÇUK METRE UZUNLUĞUNDA Kİ KARDAN ADAM GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ