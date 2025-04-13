Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Don Kişot' Balesinin Prömiyerini Gerçekleştirdi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ünlü yazar Miguel de Cervantes'in romanından esinlenerek sahneye taşıdığı "Don Kişot" balesini büyük bir beğeniyle izleyiciyle buluşturdu.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Don Kişot", 2024-2025 sanat sezonunun son bale prömiyeri olarak Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, 12 yıl aranın ardından yeniden sahnelendi.

Balenin müzikleri Ludwig Minkus tarafından bestelenirken, orijinal koreografisi Marius Petipa'ya aittir. Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konulan bu eser, izleyicilere büyülü bir deneyim sunuyor.

Orkestra şefliğini Hakan Kalkan'ın üstlendiği gösterinin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Eser, Orta Çağ şövalye hikayelerine derin bir bağlılık besleyen Don Kişot ile yaveri Sancho Panza'nın, zengin bir adamla evlendirilmek istenen güzel Kitri ve onun berber sevgilisi Basilio'nun aşk hikayelerine tanıklık etmelerini konu almaktadır.

Don Kişot balesi, prömiyerin ardından 15 Nisan Salı saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, Miguel de Cervantes'in romanından esinlenerek hazırlanan "Don Kişot" balesini sahneye taşıdı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, Miguel de Cervantes'in romanından esinlenerek hazırlanan "Don Kişot" balesini sahneye taşıdı.