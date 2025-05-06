Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde Genç Türk Koreograflar Gecesi Heyecanı

Antalya Devlet Opera ve Balesi, genç sanatçıların yeteneklerini sergilemek amacıyla düzenlediği "Genç Türk Koreograflar Gecesi" etkinliğini başarıyla gerçekleştirdi. Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün bu yıl ikincisini düzenlediği etkinlik, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bir Sanat Hayali Gerçekleşti

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gecede konuşan DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, sadece bir temsile değil, genç sanatçıların hayallerinin sahnede vücut bulduğuna şahit olduklarını belirtti. Sağtürk, "Her yıl bir başka sahnede yükselen bu heyecan, genç sanatçılarımızın iz bırakan adımlarıyla büyümeye devam ediyor" dedi.

Yenilik ve Cesaretle Dolu Performanslar

Sağtürk ayrıca, "Bu gece yalnızca dans yok. Bu gece cesaret, yenilik, ifade gücü ve yaratıcı vizyon var. Genç koreograflarımız, geleneği incelikle gözetirken, kendi sesleri olmaktan çekinmeyen birer sanat yolcusudur" ifadelerini kullandı. Her bir koreografinin, bir arayışın ve iç dünyanın dışa açılan penceresi olduğunu vurguladı.

Genç Koreografların Eserleri Sergilendi

Etkinlikte, Devlet Opera ve Balesi'nin altı farklı müdürlüğünden seçilen 12 genç koreograf, kendi imzalarını taşıyan kısa koreografi eserleriyle sahne aldı.

Ankara DOB : İlke Sayıner'in koreografisi ve Oğulcan Sümer'in müziğiyle "Her"

: İlke Sayıner'in koreografisi ve Oğulcan Sümer'in müziğiyle "Her" İzmir DOB : Şuayip Efe Uzun'un koreografisi ve yapay zeka tarafından hazırlanan müzikle "Dream"

: Şuayip Efe Uzun'un koreografisi ve yapay zeka tarafından hazırlanan müzikle "Dream" İzmir DOB : Bilgehan Gültekin'in koreografisiyle "Creatron"

: Bilgehan Gültekin'in koreografisiyle "Creatron" İzmir DOB : Özge Güven'in koreografisi ve Efecan Kalaycı'nın müziğiyle "In Light"

: Özge Güven'in koreografisi ve Efecan Kalaycı'nın müziğiyle "In Light" İzmir DOB : Oben Yıldırım'ın koreografisi ve Özgür Can Alkan'ın müziğiyle "Sisu"

: Oben Yıldırım'ın koreografisi ve Özgür Can Alkan'ın müziğiyle "Sisu" Antalya DOB : Milina Fidan Özbek'in koreografisi ve Cenk Türkay Şahinalp ile J.S. Bach'ın müziğiyle "Dedikoduss"

: Milina Fidan Özbek'in koreografisi ve Cenk Türkay Şahinalp ile J.S. Bach'ın müziğiyle "Dedikoduss" Antalya DOB : Yağızhan Danış'ın koreografisi ve Cenk Türkay Şahinalp ile Margarita Shikhova'nın müziğiyle "Eşik"

: Yağızhan Danış'ın koreografisi ve Cenk Türkay Şahinalp ile Margarita Shikhova'nın müziğiyle "Eşik" Antalya DOB : Başak Özbek ve Burak Özbek'in koreografisi ile Barış Şenyuva'nın müziğiyle "Loop"

: Başak Özbek ve Burak Özbek'in koreografisi ile Barış Şenyuva'nın müziğiyle "Loop" İstanbul DOB : Ayşe Aras'ın koreografisi ve Özcan Yılmaz'ın müziğiyle "Alarga"

: Ayşe Aras'ın koreografisi ve Özcan Yılmaz'ın müziğiyle "Alarga" İstanbul DOB : Nisa Deniz Ekmekçi'nin koreografisi ve Cem Esen'in müziğiyle "Beni Düşünme"

: Nisa Deniz Ekmekçi'nin koreografisi ve Cem Esen'in müziğiyle "Beni Düşünme" Samsun DOB : Rüya Özvar'ın koreografisi ve Çağaç Arın Öztornacı'nın müziğiyle "Twin Flame Prophecy (İkiz Alev Kehaneti)"

: Rüya Özvar'ın koreografisi ve Çağaç Arın Öztornacı'nın müziğiyle "Twin Flame Prophecy (İkiz Alev Kehaneti)" Mersin DOB: Erğani Mahmut Akyol'un koreografisi ve Ernest Bloch'un müziğiyle "Dua"

Bu özel gece, gözler önüne serilen yeteneklerle birlikte sanatın geleceğine ışık tutan bir platform haline geldi. Genç sanatçıların umut dolu adımları, sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün genç sanatçıları desteklemek amacıyla başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen "Genç Türk Koreograflar Gecesi", Antalya Devlet Opera ve Balesinde gerçekleştirildi.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün genç sanatçıları desteklemek amacıyla başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen "Genç Türk Koreograflar Gecesi", Antalya Devlet Opera ve Balesinde gerçekleştirildi.