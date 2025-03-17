Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Anlamlı Konser: Çanakkale Şehitlerini Anma

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Anlamlı Konser

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), sanatseverleri Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri ile buluşturmaya hazırlanıyor. Duygusal anların yaşanacağı bu özel etkinlik, 21 Mart Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Konser Detayları

ADSO Şefi ve Müzik Direktörü Oğuzhan Kavruk yönetiminde gerçekleşecek konserde, korno sanatçısı Bora Demir ve viyolonsel sanatçısı Jamal Aliyev solist olarak sahne alacak.

Seslendirilecek Eserler

Konserde, dinleyicilere Oğuzhan Balcı tarafından düzenlenen "Çanakkale Türküsü" gibi eserler ile Mikhail Glinka'nın "Ruslan ve Ludmila", Franz Strauss'un "Op.8 Korno Konçertosu", Georg Friedrich Haendel'in "Lascia ch'io pianga", Johann Sebastian Bach'ın "Süit No.3 Air", Alexander Glazunov'un "Chant du Menestrel", David Popper'in "Macar Rapsodisi" ve Niccolo Paganini'nin "Moses Varyasyonları" eserleri seslendirilecek.

Bilet Bilgileri

Konser biletleri, AKM gişesi ve biletinial.com üzerinden temin edilebilir.