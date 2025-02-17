Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Rengim Gökmen ve Kirill Troussov ile Buluşuyor

ADSO, 21 Şubat'ta Rengim Gökmen ve Kirill Troussov'la özel bir konser düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:49
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Rengim Gökmen ve Kirill Troussov ile Buluşuyor

ADSO, Rengim Gökmen ve Kirill Troussov ile Müzikseverlere Unutulmaz Bir Gece Vaad Ediyor

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), müziğin efsane isimlerini bir araya getirerek sanatseverleri etkileyici bir geceye davet ediyor. Orkestra şefi Rengim Gökmen ve ünlü keman virtüözü Kirill Troussov, 21 Şubat saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda sahne alacak.

Konserde, orkestra şefi ve devlet sanatçısı Rengim Gökmen yönetiminde, solist olarak Kirill Troussov yer alacak. Troussov, gece boyunca sanatseverlere Max Bruch'un 1 numaralı keman konçertosunu seslendirecek. Konserin bir diğer gözde eseriyse Wolfgang Amadeus Mozart'ın 41 Numaralı 'Jüpiter' senfonisi olacak.

Bu özel konserin biletleri, AKM gişesinden ve biletinial.com adresinden temin edilebilecek. Müzik tutkunları, bu unutulmaz etkinliği kaçırmamalı!

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