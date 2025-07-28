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Antalya Havalimanı'nda Akdeniz'in Tehlike Altındaki Türleri Sergilendi

Tahsin Ceylan'ın fotoğraf sergisi, Akdeniz'in nesli tehdit altındaki türlerine dikkat çekiyor ve 10 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 17:26
Antalya Havalimanı'nda Akdeniz'in Tehlike Altındaki Türleri Sergilendi

Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler

Su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan'ın "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" temalı fotoğraf sergisi, Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde açıldı.

Sergide, Kaş ve Belek kıyılarındaki caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası gibi pek çok hassas türün yanı sıra Akdeniz'e özgü deniz çayırları gibi önemli unsurlara da yer verildi. Yaklaşık 30 fotoğrafın sergilendiği etkinlik, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Farkındalık İçin Sanat

Ceylan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, katılımcılara su altı yaşamı hakkında bilgi vererek, Akdeniz'deki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik farkındalık oluşturma amacını vurguladı. "Antalya sadece kum ve güneş şehri değil, aynı zamanda yaşayan bir ekoloji" diyen Ceylan, serginin kaplumbağalarının yumurta bırakma, yavru çıkışı ve denize dönüş döngüsünü film senaryosu gibi ele aldığını belirtti.

Geçen yıl Belek'te deniz kaplumbağaları için 6 binin üzerinde yuva tespiti yapıldığını ifade eden Ceylan, solunan havanın yaklaşık %70'inin denizlerden geldiğini ve bunun %20'sinin deniz çayırlarının fotosentezine bağlı olduğunu dile getirdi. Ceylan, "Antalya'daki deniz çayırları, bir metrekarelik alanın günde yaklaşık yirmi litre oksijen ürettiğini" belirterek, doğanın korunmasının yaşamın korunması açısından kritik olduğunu vurguladı.

Okuma ve Paylaşma

Anadolu Ajansı ile işbirliği yaptıklarını ve çevre konusunda duyarlı bir yaklaşım sergilediklerini ifade eden Ceylan, etkinlik sonunda havaalanı yetkililerine "Su Altı Cenneti Antalya", "Derin Mavisi" ve "Van Gölü'nün Sırları 2" isimli kitaplarını hediye etti.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, bu tarz görsellerle bölgedeki insanları bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

10 Ağustos'a kadar açık kalacak sergi, daha sonra Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan'ın "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan...

Su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan'ın "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Fraport TAV Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nin ev sahipliği yaptığı sergide Kaş ve Belek kıyılarındaki caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve Akdeniz'e özgü deniz çayırları gibi pek çok hassas türün fotoğrafları yer aldı.

Su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan'ın "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan...

Su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan'ın "Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" temalı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Fraport TAV Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nin ev sahipliği yaptığı sergide Kaş ve Belek kıyılarındaki caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve Akdeniz'e özgü deniz çayırları gibi pek çok hassas türün fotoğrafları yer aldı.

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