Antalya Kültür Yolu Festivali, Sanatseverleri Buluşturuyor

Antalya Kültür Yolu Festivali Etkinliklerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde çeşitli etkinliklerle sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Bakanlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı olan Antalya'da program zenginleştirilmeye devam ediyor.

Canlı Performanslar ve Sanatsal Etkinlikler

Festivalin coşkusunu yaşamak için Side Antik Tiyatro'da düzenlenen Homeland Konseri, sanatseverler için keyifli anlar sundu. 3. Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bando Komutanlığı ise Saat Kulesi'nde bir performans gerçekleştirdi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde çocuk operası "Rapunzel"i sahneleyerek minik izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Tarihi ve Kültürel Geziler

Kültür gezileri kapsamında gerçekleştirilen Boran Eser Kavaz ile Kültür Yolu Gezisi, tarihi Kaleiçi'nde önemli yapıları ziyaret etme imkanı sağladı. Ayrıca, Lonca Studio Cam Atölyesi'nde geleneksel bir Sıcak Cam Üfleme Gösterisi düzenlendi.

Festivalde yer alan "Yaşayan Miras Rotası" kapsamında, Antalya Etnografya Müzesi, Bir Zamanlar Antalya Müzesi ve Coğrafya Geleneğin Kaderi: Antalya Sergisi gibi mekanlar ziyaret edildi. Bunun yanı sıra gastronomi etkinliği olarak "Picasso'nun Sevdiği Yemekler Menüsü Tadım" etkinliği de dikkat çekti.

Atölye Çalışmaları ve Ödül Törenleri

Kaleiçi'nde düzenlenen "Tatlı Düşler: Reçel Tadımı" etkinliği katılımcılar için farklı lezzetler sunarken, Ebru Workshop ile katılımcılar kendi ebru sanatlarını yaratma imkanı buldular.

Sinema severler, "Farha" filminin Türkçe alt yazılı gösteriminin ardından yönetmen Darin J. Sallam ile sinema deneyimlerini paylaştı. Antalya Arkeoloji Müzesi'nde, fotoğraf sanatçıları Serhan Serter ve Seyit Konyalı ile yapılan söyleşinin ardından Fotomaraton Ödül Töreni gerçekleşti.

Çocuklar İçin Renkli Etkinlikler

Festivalde çocuklar da unutulmadı. Konyaaltı Sahil Yaşam ParkıÇocuk Köyü'nde, çizgi film karakterleri ile sahne gösterileri ve çeşitli sanat eğitimleri düzenlendi. Çocuklar, "Arı Maya", "Özgür Özgülgün ile Tarihe Yolculuk" ve "Mehtap Teker ile Masal Diyarına Yolculuk" etkinliklerinde keyifli vakit geçirdi.

Festival kapsamında yapılan TURSAK ile Çocuk Filmleri Festivali'nde ise "Ejderham ve Ben" ve "Cesur İtfaiyeci" filmleri gösterimi yapıldı. Ayrıca, Tolga Canbeyli ile Oyunculuk Atölyesi ve Ümran Özen ile Çocuklar İçin Bilinçli Nefes Atölyesi gibi etkinlikler minik katılımcılara yeni beceriler kazandırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali"nin ikinci gününde farklı etkinlikler sanatseverlerle buluşturuldu. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı, turizm kenti Antalya'daki etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali"nin ikinci gününde farklı etkinlikler sanatseverlerle buluşturuldu. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. ve son durağı, turizm kenti Antalya'daki etkinliklerle devam ediyor.