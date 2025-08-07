Antalya Valisi Hulusi Şahin, Xanthos ve Patara Antik Kentlerini İnceledi

DOLAR
Yayın Tarihi: 07.08.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 23:30
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Tarih ve Kültür Mirasını Yerinde İnceledi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş ilçesinde bulunan Xanthos ve Patara antik kentlerinde yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı

Vali Şahin, antik alanlardaki arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi aldı. Xanthos ve Patara'nın tarihsel değerini koruma çabalarına yönelik atılan adımları değerlendirdi.

Restorasyonu Tamamlanan Deniz Feneri ve Diğer Yapılar Ziyaret Edildi

Vali, ayrıca müze haline getirilmesi planlanan telsiz binası, lojman yapısı ve depo yapılarıyla ilgili incelemelerde bulundu. 2 bin yıllık tarihî geçmişe sahip deniz fenerinin restorasyonunun tamamlanmasının ardından yapılan gezide, bu eşsiz yapının korunması için yürütülen çalışmaların önemi vurgulandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş ilçesindeki Xanthos ve Patara antik kentlerinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

